澎湖福朋喜來登酒店展現澎湖在地宴客氣勢，引進澎湖區漁會「澎湖優鮮」優選標章漁產，將有「斑王」之美稱龍膽石斑及鮮美細滑的海鱺魚華麗上桌，推出全新的「龍膽石斑海鮮季」主題活動，並結合澎湖在地食材健康入菜，打造10多道美味料理，讓饕客品嘗澎湖最新鮮地道的海味佳餚。

澎湖福朋喜來登酒店推出全新的「龍膽石斑海鮮季」。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

澎湖福朋喜來登酒店這次特別與獲「澎湖優鮮」標章認證的澎湖五德養殖場合作，選用澎湖五德養殖的龍膽石斑，合力推廣澎湖養殖產業成果。「澎湖優鮮」為澎湖區漁會頒布之認證水產品標章，產品全程無化學飼料飼養、具備生產履歷，唯有經過現場評核及抽檢用藥等層層關卡，才能完成標章使用認證，飯店落實把關食品安全及品質，精心挑選漁產、新鮮直送，讓饕客吃得更安心有保障。

「斑王」龍膽石斑，因其肉質鮮甜細緻，外加其皮膠質厚和Q彈的口感讓龍膽石斑有此美稱，肉質富含豐富的維生素A、維生素D、鈣、磷、鉀等，不僅能維持健康體態，攝取豐富的營養也可增加身體的抵抗力及免疫力，避免病毒或細菌的感染。飯店還趁勝追擊一併推出海鱺魚料理，海鱺魚富含對人體心血管及大腦活性有益的Omega-3（DHA、EPA）等營養成分，能有助於降低心血管疾病風險，同時也有豐富膠質，讓饕客的每一口都營養滿分、提升免疫力。

5星廚藝團隊在飯店內3大餐廳推出龍膽石斑豪華海鮮麵線、龍膽石斑現燙魚片湯、椒鹽龍膽魚骨、香煎龍膽魚片、海鮮龍膽魚湯等超過10餘道石斑料理來打造「龍膽石斑海鮮季」。藍洞餐廳推出「龍膽石斑豪華海鮮麵線」及「龍膽石斑現燙魚片湯」。主廚以龍膽石斑魚骨熬煮湯底，將其營養精華熬入湯中，並將龍膽石斑腹部切片料理，魚腹富含油脂，入口鮮嫩甘甜，搭配澎湖當地新鮮食材鮮蝦、小管、鮮蚵、絲瓜及澎湖相當有名的西衛手工麵線，成就出鮮味十足的「龍膽石斑豪華海鮮麵線」。

「龍膽石斑現燙魚片湯」以龍膽石斑生鮮魚片、蛤蠣、絲瓜擺盤，淋上沸騰之魚骨湯頭，將晶瑩薄透的新鮮魚片川燙而熟，提引石斑的鮮甜味。魚骨湯與魚片一起入口，鮮味十足，搭配澎湖絲瓜與蛤蠣口感層次豐富。此外，若選購上述2道料理並加購100元，還可升級享用風味點心盤，包含澎湖特色風茹茶咖啡、澎湖黑糖蜂巢蛋糕、仙人掌冰淇淋。

聚味軒海鮮中餐廳推出4人份的「龍膽石斑三味宴」。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

聚味軒海鮮中餐廳推出4人份的「龍膽石斑三味宴」，7道美饌套餐輪番上陣，還能獨家客製化龍膽石斑料理，讓饕客任選龍膽石斑部位，選擇喜愛的烹調方式，無論清蒸、蒜煎、菜酸或三杯等，讓5星主廚滿足饕客味蕾。

宜客樂海港百匯自助餐廳也端出多道龍膽石斑的美味料理。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

宜客樂海港百匯自助餐廳也端出多道龍膽石斑的美味料理，包含「椒鹽龍膽魚骨」選用龍膽石斑腹部酥炸，入口外酥內嫩；「香煎龍膽魚片」以龍膽石斑魚片包裹鮮蔬肉餡下去現煎，香氣四溢；以龍膽石斑魚骨下去精心熬煮的「海鮮龍膽魚湯」濃縮所有石斑鮮甜精華；冷盤「酸辣龍膽魚片」及「醋溜和風龍膽魚」則是酸甜清爽，令人食慾大開。

此外，飯店推出「一飲二泊三食」住房專案，平均每人每晚2450元起，就可入住市景豪華客房3天2夜，包含每日2客豐盛早餐，還能享用龍膽石斑豪華海鮮麵線、宜客樂海港百匯餐廳「龍膽石斑海鮮季」自助晚餐。

(中時 )