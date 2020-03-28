受到新冠肺炎疫情影響，葉菜類產地價格持續低迷，屏東一處高麗菜園乾脆以每顆10元低價，開放民眾自行割採。園主無奈地說，看著辛苦種植的蔬菜在園區爛去，且耕除又是一筆開銷，還不如減少損失任人選取，只能盼下季收成能多少補貼。

菜園園主陳忠文說，全台疫情不斷升溫，民眾減少出外用餐的情況下，產地菜價始終維持低檔，以他種植1分半的高麗菜為例，種植3個月，過去平均價格約6、7萬元，如今盤商僅願意以2萬元收購，且時間一天拖過一天，心情非常煎熬。

每天一通詢問電話，對方總是答說，大約還有一甲多的地仍待採收，眼看菜葉逐漸爛去，再過一周恐全區都沒得收，乾脆心一橫，委託鄰近廟宇透過大聲公協助放送，開放以每顆10元銅板價讓民眾採取。

訊息一出隨即吸引婆媽前來選購，有人自備麻布袋、一扛就是數十顆，大夥笑著說，趁著菜價便宜，買回去剛好做成高麗菜乾；也有民眾要付錢時疑惑問說，這樣成本能回收嗎？何不乾脆賣20元，陳忠文揮揮手說，大家歡喜就好。

陳忠文試算，3個月未論工錢，成本就要1萬4000元，約僅賣出1萬元，幾乎血本無歸，只能期待下一季豐收。

(中時 )