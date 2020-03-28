桃園19歲劉姓男子，28日凌晨上班途中，遭人一刀刺進心臟當場斃命。死者家屬家屬接獲噩耗傷心欲絕，阿嬤悲痛不捨的說，孫子很乖很安靜，平時就是上班回家而已，怎麼會遇到這種事，希望來生再續祖孫緣。

劉姓男子被殺害後，死者家屬今一早就在辦理後事，死者阿嬤不捨的說，孫子真的很乖很聽話，姐弟兩都是她一手帶大的，這個小孫子最黏她，因為小時候的不好回憶，平日根本不出門，就是去上班不然就在家打電動而已，自己就是孫子唯一的朋友，希望來生再當祖孫，阿嬤悲痛欲絕的說著也讓旁人聽了相當不忍。

桃園一名蘇姓男子27日晚上11點在網咖附近徘徊，當時路人見他喃喃自語、身體不時顫抖，還四處向人開口借錢，一開始以為是普通的遊民未做理會，想不到會發生殺人案。死者被刺後，流著血一路想走回家中求救，仍不支倒地躺在血泊中，送醫後仍傷重不治。

警方表示，蘇男無業平日遊手好閒流連於網咖，疑似缺錢花用，持刀埋伏於路旁，見準備上班的劉男經過，上前持刀脅迫劉男交出財物，但劉男掙扎抵抗，兩人在扭打過程中，蘇嫌持刀刺向劉男胸口，劉男掙脫後逃離現場，但仍因失血過多，體力不支倒臥於路旁。

(中時電子報)