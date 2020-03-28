民代自掏腰包買次氯酸水 免費送民眾助防疫 20:012020/03/28 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市議員李國璋自掏腰包20萬元添購次氯酸消毒水，免費發放給民眾。（李國璋提供／邱立雅竹市傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續蔓延，隨著境外移入的個案，也導致新竹市目前是竹竹苗確診人數最多的地區，為此，新竹市議員李國璋自掏腰包20萬元，即日起到5月19日在新竹市巨城購物中心側邊廣場，免費發放次氯酸消毒水給民眾，希望陪伴民眾度過疫情的難關。 李國璋表示，即日起至5月19日，每周一至周日下午3時到5時，服務處都會在民權路巨城側邊廣場發送，請民眾把握機會排隊領取。目前市面上的消毒用品供不應求，李國璋特別租借設備，並號召志工媽媽們一同製作次氯酸水，企盼能夠協助防疫。 (中時 ) #民眾 #次氯酸 #新竹市 #疫情 #廣場 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸人回歸日常 嚴防境外移入 01:192020/03/24 焦點新聞 習川通電 川普批中隱瞞疫情 01:192020/03/24 全球財經 疫情重創商圈 新北最高補助30萬 01:202020/03/24 地方新聞 振興防疫兩難 撐過小月最重要 01:202020/03/24 地方新聞 【地方領時中2】指揮中心堅不公布確診地點 搞得人心惶惶 09:262020/03/24 政治 【地方領時中1】疫情部署中央落一拍 縣市政府自保快一步 09:252020/03/24 政治 春捲怎麼吃也有撇步！醫傳授糖友健康吃 18:332020/03/24 生活 蘇揆責隱瞞釀禍 陸駁說謊 04:092020/03/25 焦點新聞 新冠疫情對經濟衝擊到何時可結束？法人：相約在秋季 14:522020/03/25 財經 中原商圈 15服飾店歇業 04:102020/03/26 地方新聞 生活熱門新聞 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 美國確診破10萬 一攤開數據網嚇呆：30萬跑不掉了 - 生活 政大教授學生互毆 詠春社員傻眼：平常比劃都沒事 - 生活 - 旺報 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 案情複雜！指揮中心：案268是公司老闆 接觸對象102人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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