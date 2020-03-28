新冠肺炎疫情持續蔓延，隨著境外移入的個案，也導致新竹市目前是竹竹苗確診人數最多的地區，為此，新竹市議員李國璋自掏腰包20萬元，即日起到5月19日在新竹市巨城購物中心側邊廣場，免費發放次氯酸消毒水給民眾，希望陪伴民眾度過疫情的難關。

李國璋表示，即日起至5月19日，每周一至周日下午3時到5時，服務處都會在民權路巨城側邊廣場發送，請民眾把握機會排隊領取。目前市面上的消毒用品供不應求，李國璋特別租借設備，並號召志工媽媽們一同製作次氯酸水，企盼能夠協助防疫。

(中時 )