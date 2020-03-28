為感謝疫情期間負責檢測的幕後英雄醫檢師，台積電慈善基金會透過台積電員工捐款與廠商響應，陸續購買上千組淨氣面罩以及數百個空氣濾淨主機與濾毒罐，捐贈給全台各地的醫檢單位，由醫檢師公會全國聯合會理事長蔡德龍在新竹馬偕紀念醫院代為受贈。

台積電慈善基金會董事長張淑芬帶著台積電員工的愛心與廠商，送上淨氣面罩以及數百個空氣濾淨主機與濾毒罐等防護設備，該款淨氣面罩同時也是台積電晶圓廠房實驗室會使用的工業用淨氣面罩，可過濾有害物質與病毒，可大幅降低第一線檢驗人員染疫風險。

「希望小小的貢獻能幫助醫界的人。」張淑芬表示，第一線醫護人員相當辛勞，台積電慈善基金會號召員工與供應商夥伴一同加入這次關懷醫護人員的行列，為疫情做一點貢獻，也幫助第一線醫護人員在工作時能舒服一點。

新竹馬偕感染科醫師曾政尹解釋，這套動力空氣濾淨式呼吸防護具有3大優點，包括安全、舒適以及提升工作效率。由於病原無法進入面罩，所以無需配戴N95口罩，面部涼爽無壓迫感，也不受傳統面罩會影響視線與聽覺，操作器具與病人溝通都清晰良好。

醫檢師公會全國聯合會理事長蔡德龍表示，台積電慈善基金會從年初就陸續針對新冠肺炎疫情提供很多資源，雙方保持聯繫，商討醫護人員最需要的設備為何，規畫出針對從事此次檢驗的30幾家實驗室，提供長遠的合作。蔡德龍表示，醫檢師就像是醫師的眼睛，醫師須透過醫檢師的報告才能確診，相當是幕後的無名英雄，透過捐贈儀式讓社會關心醫檢師這個角色。

(中時 )