新園青農鄭欽文曾在外闖蕩近20年，3年前返鄉後不僅以經營公司的理念務農、獲選百大青農，還打造小型農改場種起繽紛蓮霧。（謝佳潾攝）

新園青農鄭欽文曾在幼時發誓不當農夫，大學畢業後在外闖蕩近20年，從事過活動公關、出版業、電子業、網購通路等，但繞了一大圈後還是因孝順二字而返鄉務農，不過他憑豐富的社會經驗，將經營公司的概念導入農作，不僅獲百大青農還打造小型農改場種起「繽紛蓮霧」。

鄭欽文是第4屆百大青農，現年40歲，談起自己的從農之路，他笑說，「幼稚園時曾發誓絕不當農夫」，因他從小就要幫忙務農，其他小孩在玩時，他只能認命地下田，所以他告訴自己一定要擺脫命運，而高中時他因體保生身分如願，離開家鄉到外縣市讀書。

大學畢業後，他一樣留在北部求職，他當過活動公關，也在出版業、電子業、網購通路等闖得有聲有色，他不僅是主管、也是業界挖角的重點人物，不過3年前因要照顧年邁的雙親，不得不放棄事業返鄉工作，但他說，還是不想務農。

他自嘲地說，當時求職太不順，每個公司行號看到他的工作履歷後都稱請不起，導致最後他只能回家種田，不過他仍不甘就此屈服，他以創業的心態、將經營公司的概念導入農作，意即打造小型農改場栽種多種長短期作物，讓每個月都有金流。

他種的短期作物有花生、蘿蔔等，長期的有酪梨、無花果、黃金果、蓮霧等，同時還有大黃瓜、番茄等溫室作物，當中繽紛蓮霧最令人驚豔，他嘗試種10多個品種共紅、綠、白、黃等4色，在市場有需求時推出彩色禮盒超吸睛。

(中時 )