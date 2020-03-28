新冠肺炎疫情延燒，如今出現多名確診病患表示自己喪失味覺或嗅覺，日本職棒明星藤浪晉太郎就是因為味覺喪失，覺得事情不對勁趕緊就醫，才因此確診。對此，前衛生署副署長、台大名醫李龍騰表示目前並沒有足夠證據支持新冠肺炎會導致味覺喪失的理論。

李龍騰27日在《T台政經話》中指出，雖然近期有些許人反應，確診新冠肺炎後導致味覺喪失、嗅覺出問題等，但他翻閱了從年初到至今的700多篇研究中，並沒有提到新型冠狀病毒會導致味覺喪失，因此並沒有足夠證據可證實新冠病毒會侵犯到神經系統。

李龍騰舉出水痘為例，表示水痘會造成顏面神經麻痺，患者康復後，潛伏在體內的剩餘病毒可能會再次作亂，導致神經病變。李說，他不敢肯定新冠病毒不會讓味覺喪失，但目前證據不足，而他自己目前的判斷則是傾向於受到新冠病毒影響後，原本就存在的味覺、嗅覺喪失病症因此被誘發出來。

(中時電子報)