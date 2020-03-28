針對阻撓滯鄂台人從上海返台報導，湖北省台辦28日駁斥，強調台灣政府的「註記管制名單」，才是台胞返家最根本的障礙，目前正協調相關單位，為台胞開具離開湖北需要的健康監測證明，也再次呼籲台灣接受從武漢起飛的運送方式，本著就近便利原則，不要阻擋。

海基會已協調華航上海飛桃園航班，於29、30日運送滯留湖北台人返台，不過有媒體報導稱，湖北台辦正透過各種方式阻撓這次任務安排，呼籲台商共同抵制。

新華社報導，湖北省台辦負責人28日表示，近日有台灣媒體稱滯留湖北的臺胞前往外地受到湖北有關方面阻撓，純屬惡意造謠。民進黨當局至今仍將在湖北台胞列為入境「註記管制名單」，對台胞返鄉「封路」，是滯留湖北臺胞有家難回的根本障礙。

報導指，湖北的台胞只要有離開湖北出行需求，全省各級台辦都會為台胞積極提供協助服務，協調相關單位按規定為台胞開具健康監測證明。目前湖北省境內港澳台同胞及境外人士均未使用健康碼，可以憑村（社區）開具的健康監測證明出行。

湖北省台辦負責人表示，目前兩岸仍有4條直航航線運營，在湖北省疫情得到控制、除武漢市以外市州，均已解除交通管控的情況下，台胞可以自行選擇返鄉途徑。他還稱「目前兩岸的疫情狀況眾所周知，湖北的情況好於台灣顯而易見」。

湖北台辦負責人認為，民進黨當局至今仍將在湖北的全部台胞列為「註記管制名單」，禁止任何航空公司載運，封堵了滯留湖北台胞的返鄉之路，這是台胞有家難回的根本障礙。他強調，根據滯留湖北台胞的願望，本著就近便利原則，參照此前順利實施的運送方式，從武漢集中運送台胞返鄉是最為便捷、安全的方式，希望民進黨當局不要阻擋。

(旺報 )