台灣因應新冠肺炎疫情全球延燒，日前限制外籍人士入境，但針對外籍配偶釋出「簽證自動展延30天」的政策，不過仍有在台停留總天數不得逾180天的規定，而此讓不少人質疑為「防疫破口」，潮州邱姓越婿就怕已2度延簽的新婚妻子，為回母國換簽證而暴露在感染高風險中。

邱姓越婿指出，他的妻子在去年11月2日嫁到台灣，領的是觀察期間不得改辦居留的停留簽、可停留60天，但得以延簽2次、1次2個月，所以太太的簽證實際到期日是4月30日，總共可在台停留180天，不料遇上肺炎疫情擴散，而政府雖祭出簽證自動展延，但仍有總留天數限制，太太根本受惠不到。

「非常時期還有天數限制，非常不合理！」他說，此時到底是安全重要還是換簽證重要？難道真的要讓太太為了1張紙本簽證，冒風險飛回母國？他無奈地說，其實先前已訂好回越南的機票，但後來都停飛，加上疫情愈趨嚴重，真的不敢讓太太上飛機。

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他苦嘆，這段時間他積極尋求管道協助，打遍外交部、移民署的電話，甚至寫衛福部部長信箱向陳時中求救，但得到的回應都是「我們只能遵守法規」。他無助表示，台灣絕對不只有他太太面臨2度延簽的問題，因為與他同日面試通過的越婿就有5、6個，所以希望政府正視該問題。

他強調，連防疫指揮中心都說現階段搭飛機很危險，那為何還要「強迫」外配返國，且還是為了1張紙本簽證，政府若真的無視該問題，這絕對是台灣的防疫破口。

對此，移民署屏東站指出，一切以防疫指揮中心調度為主，若中心釋出新政策，他們絕對跟進處理，但目前也只能依法辦理，不過外配若是因無班機回母國而造成簽證逾期者，凡持停飛證明都不予簽證逾期處分。

(中時 )