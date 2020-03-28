長年協助新住民在台事務的屏東縣好好婦女權益發展協會，近日也接獲不少新住民或其家人的簽證陳情案，協會主任蔡順柔直言，政府針對外配所訂的政策非常不合時宜，好多國家因疫情鎖國，國際航班也多數停飛，而今「硬要外配出境，是要逼他們成機場遊民」？

蔡順柔指出，新冠肺炎疫情是全球性的重大事件，政府對此應更加嚴謹看待、採取更合時宜的政策，而不是死守法規、做意義不大的調整，「外配簽證自動展延30天」就是個精準的失敗政策，因在多數國家鎖國的狀態下，許多新住民是根本沒飛機回母國的，如越南姊妹就是如此。

她語重心長地說，有姊妹會為想快點拿到居留證，聽話地到機場買票出境，但問題就是沒飛機回母國，政府到底要他們何去何從，難不成遊走機場當遊民？或者逼他們鋌而走險做違法的事躲起來？

「外配是我們的家人。」她感慨道，政府曾想對留台的外籍遊客發放防疫補助金，而既然能對外來客如此友善，那為何不能合理地相待我們的外籍配偶，他們不是來玩的，是來跟我們一起生活、要變成家人的，怎麼反而得不到寬厚的對待。

她強調，在疫情延燒的非常時期，政府一定要祭出非常手段，若再墨守成規或不知變通，只會加劇民眾對疫情的恐慌程度，而這一切都非常的不合理，且不應該發生。

(中時 )