蔡英文總統明天將主持忠烈祠「109年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」，總統府發言人張惇涵表示，也在整體疫情風險控管的考慮下，陳副總統將不會出席今年春祭。

張惇涵強調，對於相關活動的規劃因為疫情而有調整，總統府也特別感謝遺族及各界在溝通的過程中，都能體諒政府防疫優先的措施，儘管人員規模因為防疫考量而略有縮減，但對所有捍衛國家自由民主的先賢先烈的崇敬與追思並不會因此而減少。

新冠肺炎疫情影響，蔡總統明天將主持「109年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」作業也有防疫管控，鑑於各項防疫準備必須落實到位的考量，今年三二九的春祭典禮，在指揮中心等專業單位建議下，忠烈祠主殿於進行典禮儀節時，必須將陪祭、與祭人員間隔適當距離，整體參與人員規模也由約200人減少至50人左右。

此外，慣例由總統與副總統共同出席的春祭典禮，也在整體疫情風險控管的考慮下，陳副總統將不會出席今年春祭。

(中時 )