直擊韓國瑜選後最想吃的火鍋！光憑一道菜就可以讓統神吃三碗飯｜高雄汕頭泉成沙茶火鍋【帶著老婆到處逛#13】

知名遊戲實況主亞洲統神。(本報系資料照)

知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航，近日老婆003露臉一同經營YouTube頻道「張家夫妻滑起來」，夫婦在影片中有趣互動深受好評。同時也有網友好奇在PTT八卦版上發問「統神老婆003怎麼胖那麼多？」想不到竟獲本尊在社群網站親回應，還PO出一張52公斤時的自拍照，讓網友驚艷直呼太正啦！

統神老婆003個性親切好脾氣，看到PTT網友提問為何她胖這麼多的PO文，忍不住在社群網站回應：「這邊提供我大概52公斤時的自拍，其實也沒特別出色QQ只是沒那麼老沒那麼肥有化妝而已，我就不是靠臉吃飯的，嗚嗚。」

她也透露自己不是不減肥，而是不知道為何醒著的每一秒都在發胖，還高EQ地反問：「而且胖的時候被叫肥婆，瘦了也是被叫老女人有差嗎==？」

不過網友看到003的自拍照，簡直是驚為天人，紛紛羨慕起統神的好福氣，「統神燒好香」、「嘉航爽死了」、「統神娶到003真的是人生勝利組」、「一朵鮮花插在統神上」。

(中時電子報)