東森購物長期關懷弱勢、支持在地農產，發揮取之社會、回饋社會的企業使命，27日再度攜手屏東高樹鄉慈惠善導書院促銷「愛心希望鳳梨」，開賣當日即狂銷超過2千組，總計超過1.2萬顆，重達2萬公斤，突破2018年開賣數量的4倍，銷售成績亮眼。展現東森購物長期與廣大會員一同做愛心、支持在地農產的卓越成果。

東森購物大家長王令麟認同善導書院教導孩子手心向下、自給自足的精神，號召全體會員化愛心為行動，讓弱勢不再是弱勢，幫助孩子們上學無負擔，迎接嶄新未來人生！

善導書院是由院長陳文靜帶領一群單親媽媽發起成立，為偏鄉弱勢孩童提供課後輔導及品格教育，在屏東縣高樹鄉水源保護區，教導孩子親手耕種金鑽17號「愛心希望鳳梨」，施以有機肥料、無使用農藥及除草劑。東森農場嚴選「愛心希望鳳梨」，表皮薄、甜度高，金黃色的果肉平衡酸甜滋味，富含蛋白質、多種礦物質及膳食纖維，維生素C含量更是蘋果的5倍，食用既健康又安心，更有「旺來」好彩頭之美意。

每組6顆10公斤，東森價799元，更加碼東森幣回饋30％，讓開賣當下熱線瞬間湧入，當日即熱銷逾2千組、1.2萬顆，更有會員一口氣訂購36組熱烈迴響，買氣暢旺！

東森購物曾多次協助弱勢團體度過難關，每次都能發揮影響力並帶來實質幫助，時隔2年再度與善導書院聯手合作販售「愛心希望鳳梨」，再次為台灣優質農產寫下輝煌的銷售紀錄。陳文靜院長表示善導書院2018與東森購物首次合作，解決鳳梨產量過剩的滯銷問題，今年再度透過東森購物拋磚引玉，廣邀各界將愛心化為行動，帶給孩子們未來與希望，也再次感謝東森購物與董事長王令麟長期為台灣在地農民、弱勢團體盡心盡力。

東森購物力挺在地小農、照顧弱勢不遺餘力、銷售成績輝煌，曾多次與弱勢團體及在地農民合作，號召會員一起發揮愛心幫助需要的人。從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過1.7萬顆至「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣3,500組秒殺完銷等，每一檔都賣出好成績。

東森農場更秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評與回響，銷售成績輝煌，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業及弱勢團體。

東森購物與東森慈善基金會長期投身公益、關懷弱勢、行善不間斷，今年結合數位科技，號召會員「為愛行動」，只要動動手指，捐出東森幣1枚，東森購物就捐1元現金相挺，捐贈款項將全數捐予東森慈善基金會辦理幫助社福與弱勢團體，讓愛傳播的更廣、更容易。詳情可參閱東森購物網【東森幣公益專區】或撥打捐款專線：0800-332666轉接9，將有專人協助。

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