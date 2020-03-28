政大傳出一名法學院教授與學生在課堂上比武詠春拳，讓全部學生都看傻眼，隨後在網路社群發文並被瘋傳，政大一名參加詠春社的男大生說，該名在課堂與學生爆打的教授為詠春社指導老師，平時上課與該名老師比劃過，都沒發生事情，但在新聞與社交平台看到這件事情，震驚到無話可說。

該名政大男大生表示，社團同學與這名法學院教授的見面頻率很高，「平時在對打過程，師兄、師弟都很有默契，不會真的出手，不會打爆血，平常跟老師對練比劃過，也都沒有什麼事情」，在新聞看到該名老師與課堂學生對打，無言以對。

這名政大男大生也說，以社團練習情況來說，同學們練習都懂得拿捏分寸，知道如何進行才不會濺血，也明白練習武術的真諦不是為了打人，懂得武術的人都知道如何控制自己的心性，還有對打時的力道，但詠春內藏搏擊的元素，「不懂的人只靠電影理解，會覺得是花拳繡腿」，在網路上看到發文寫著，課堂這名同學抱著老師的背猛捶，「真的不知道當場是怎麼回事，但還是建議不懂的人不要做出來，真的很危險」。

(旺報 )