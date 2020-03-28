台北市一對夫妻和朋友情侶檔感情要好，要好程度竟讓人夫私下偷吃朋友的女友，2人的婚外情竟長達4年之久，瘋狂發生關係416次，更正大光明趁聚會時在妻子面前約會，事後正宮得知2人姦情憤而提告，人夫和朋友女友遭判連帶賠償正宮30萬元，全案可上訴。

根據判決指出，丈夫在籌備婚禮時就偷吃朋友女友小乃（化名），2人還裝出好先生、好朋友的形象，利用友人跟她的信任，背叛感情和婚姻。正宮指控，在婦產科擔任營養師的小乃，裝沒事到月子中心探望、帶補品給她，私底下卻與她的丈夫發生婚外情超過4年，期間更發生關係達416次，讓她崩潰深受打擊，憤而提告求償150萬元。

她提出2018年7月5日至7月19日丈夫與小乃的超鹹濕對話佐證，內容包含「哈哈哈想餵飽妳啊」、「我長期外遇耶」、「你怎麼都不覺得我就是覺得跟你我舒服又滿足才這麼喜歡跟你做」、「吃你或是跟你吃東西我都喜歡！」、「如果能上床我就穿給你扒開」、「沒讓我高潮我會搖斷你的…」、「想X進去」、「求你X我」、「我好硬喔」、「想沾滿妳的體液」、「這些發生在婚前就好了」。

但人夫和小乃堅決否認姦情，強辯這些對話僅是回憶過往激情，台北地方法院勘驗各項事證後，發現小乃曾為了「介入家庭」一事向人妻道歉，認為後來否認的說詞只是臨訟卸責，故不採信2人的說法，判人夫及小乃應連帶賠償正宮30萬元，全案可上訴。

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(中時電子報)