美中兩國因相互驅逐媒體記者的爭端可能再度升級，川普政府已加強了對驅逐從事間諜活動的大陸媒體人員的討論，大陸則對3家主要美媒發行人發表公開信抨擊其報導「有偏見」。美國情報官員將更進一步，預備以「間諜」的嫌疑驅逐部分在美工作的大陸媒體人員。

《美國之音》的報導說，一些美國情報官員近年來一直在推動驅逐一些大陸在美官媒機構的雇員。他們認為，這些大陸雇員的真正角色是向北京提交情報，在本月初大陸宣佈驅逐《紐約時報》等3家美國媒體駐北京記者，更給美國情報單位一個很好的理由。

美國官員認為，美中之間日益激烈的戰略競爭中，大陸媒體是一個威脅，這不僅是因為它們能夠在世界各地發起宣傳戰，而且這些機構也能為情報人員提供掩護。

《紐約時報》援引一名熟悉美國相關計畫情報官員的話說，大陸媒體常駐聯合國的員工，也可能被以從事間諜工作為由驅逐。這是因為很多大陸媒體記者不僅為大陸媒體提供報導，也向北京的情報機構提供資訊。

研究大陸間諜活動的專家指出，一些大陸情報官員偽裝成大陸小型媒體記者，美國堅稱要徹底關閉這些機構，或是為大陸情報人員進行掩護的機構與企業。

報導說，美方的行動對象包括隸屬大陸中央電視台的中國環球電視網(CGTN)，美國官員沒有透露這些利用媒體職業做掩護的大陸情報人員的人數，但此舉一旦實現，將被北京視為驅逐美國3大媒體駐京記者的報復措施。

大陸外交部新聞司負責人3月27日分別約談《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》駐京分社負責人，就3大報發行人的聯名公開信提出嚴正交涉，指責公開信「有關內容顛倒黑白、混淆是非，充滿傲慢與偏見。中方堅決反對，絕不接受。」美媒已就此發信向大陸外交部詢問，但仍未獲回覆。

(中時電子報)