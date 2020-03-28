義大利新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，死亡病例不斷增加，光27日1天就新增969起死亡病例，單日新增死亡人數刷新記錄，也超越全球任何一個國家。累計確診人數逾8.6萬人，也超越中國，高居世界第2，僅次於美國。以死亡人數逾9千計算，當地新冠死亡率破10%，亦是世界之最。

流行病專家警告，該國實際感染人數可能超過官方數字的5倍，可能已有高達45萬人感染，但義大利篩檢試劑不足，僅能針對出現症狀的人做檢測，因此無法得知或推估疫情的全貌，因為推估確診數峰值或疫情何時可落底往往是由「檢測量能」來決定。

義大利疫情最嚴重的地區仍然是米蘭所在地倫巴底大區，累計死亡5,402例，累計確診37,298例，其次是艾米利亞－羅馬涅，死亡病例1267例，累計確診11,588例。但國家高級衛生研究院警告，疫情尚未到高峰。該研究院院長布魯塞費羅（Silvio Brusaferro）表示：「我要明確地告訴大家，高峰還沒有出現，我們還談不上已越過最高點。從確診人數而言，現在有放緩跡象，這讓我們相信疫情可能已接近峰值。顯示相關隔離措施已發揮功效」。

義大利自3月10日起進入全國封城狀態，非必要的商舖乃至公園等公共場所陸續關閉，無正當理由外出的人恐受罰400-3000歐元。

不過當局擔心疫情恐向南延伸。西西里島墨西拿市市長德盧卡（Cateno De Luca）利用無人機監視民眾是否違反禁足令，並透過無人機大聲警告居民不要出門，以免觸法。

(中時 )