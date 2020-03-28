新冠肺炎延燒，由於全球多數疫情仍難以控制，香港日前才傳出民眾瘋搶民生物資，衛生紙遭瘋狂囤貨，現在超市又再度傳出「搶米潮」。全港超市陷入供貨緊張狀態，儘管在賣場內多處張貼限購公告，食米補貨15分鐘內即被清空，貨架上一片狼藉，許多人更是空手而歸。

香港疫情最近又突然快速增加，據了解，和多起境外移入，及酒吧群聚感染有關，至今（28）確診數來到560例。根據《東網》指出，天水圍及北角一帶多處的超市貨架上的食米被搶購一空，民眾退而求其次只能選購其他乾糧。

報導中指出，天水圍頌富商場T Town的「fusion超市」內提供食米的貨架，不管是5、8及10公斤食米，15分鐘內，即被搶購一空，只殘存少量裝的1.5公斤食米。目前超市已在賣場多處張貼限購通告，表示貨源供求緊張，米及蛋每張單限買2件。據現場觀察，雞蛋仍有貨源，白米貨架則空空如也。

另外，位於北角的「惠康超級市場」的米架同樣被清空，員工更無奈地將杯麵代替白米放上貨架。同區的「百佳超級市場」儘管也貼上每人限購2包大米或雞蛋的告示，米架卻只剩下十穀米、紅米、糯米及糙米等健康米。

追蹤了解到，原來又有謠傳，泰國因疫情將暫停出口大米，緊張的氣氛再度引發新一波的搶米潮。根據香港米行商會理事長陳建年表示，越南當局對有關安排未有定案。不過謠傳泰國將停出口大米這部分，他表示消息來源毫無根據，強調目前食米仍充足，呼籲市民切勿盲木搶購白米。

(中時電子報)