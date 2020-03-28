新冠肺炎疫情席捲全球，為穩定金融市場秩序，中國人民銀行於3月13日宣布定向降準，對達到考核標準的銀行降準0.5～1個百分點。但因當前疫情籠罩下全球市場依舊動盪，外界高度關注人行何時降準降息？多家機構則認為，時間點可望落在4月份。

券商中國28日報導，人行貨幣政策委員會2020年第一季度例會已於3月26日在北京召開，會議分析了國內外經濟金融形勢，並對下一步貨幣政策做出部署。

會議強調，要健全財政、貨幣、就業等政策協同和傳導落實機制，對沖疫情對經濟增長的影響。深化利率市場化改革，有序推進存量浮動利率貸款定價基準轉換，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。打好防範化解金融風險攻堅戰，平衡好穩增長、防風險、控通膨的關係，守住不發生系統性金融風險的底線。

報導稱，市場機構人士認為，從會議內容來看，人行對下一步貨幣政策取向的表態並無太多新表述。接下來貨幣政策仍將延續當前的基調和節奏，顯示人行對放鬆貨幣政策的態度仍較為謹慎克制，大水漫灌式的強刺激難以再現。對於市場熱議的降準降息，或許要等到4月中旬才能見分曉。

方正證券首席經濟學家顏色表示，調降存款基準利率是貨幣政策寬鬆的最強信號，存款基準利率調降必將帶動LPR相應調整，釋放強烈的貨幣政策寬鬆預期，顯著降低總體利率水平。

不過，未來一周調降存款基準利率時機並不成熟，4月中旬以後存款基準利率下調的時機將逐漸成熟，4月中旬或是較為合適的時間點。若人行4月份調降存款基準利率，預計幅度會在25個BP左右，屆時LPR將跟隨下調20至25個BP，MLF利率或按兵不動。

民生銀行首席宏觀研究員溫彬認為，隨著能源和食品價格下降，大陸通膨水平將逐季回落，4月中上旬或許成為調降政策利率及存款基準利率的時刻，透過釋放LPR改革潛力，儘快降低企業和居民部門資金成本，刺激投資和消費，進而穩定和擴大內需市場。

(工商 )