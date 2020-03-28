航源FC董事長林湧成（右）致贈球隊錦旗給建教合作的輔仁大學副校長聶達安，錦旗上有新吉祥物魟魚「阿虎」的隊徽。（李弘斌攝）

國內唯一男女足頂級聯賽都有球隊的航源FC，今天宣示4月開踢的新球季目標，除了亮相全新戰袍，吉祥物也換成暱稱「阿虎」的北太平洋戰虎魟魚。男足隊長周宇杰表示，「氣勢感覺比去年的吉祥物猴子強！」也有跟大聯盟看齊的味道。

大聯盟棒球的坦帕灣光芒隊在1998年成軍時，最初的隊名是魔鬼魚（Devil Rays，也譯作魔鬼魟）。航源女足門將廖玟淇表示魟魚很可愛又強悍，「希望我們球隊也可以這樣！」航源男足中場好手吳彥澍則說，魟魚感覺上沒有非常兇猛，「但想一想，海中好像也沒有什麼動物敢惹魟魚。」

航源FC介紹海地後衛阿維斯卡（左）、日本中場下野淳兩位新外援。（李弘斌攝）

航源FC以輔仁大學為主體，男足去年在台灣企業甲級足球聯賽以11勝8和2負的戰績拿下季軍，聯賽金靴班奇今年改披台灣鋼鐵戰袍，韓籍外援朱益成則轉戰台中Futuro，這兩人上季共進45球（全隊65），進攻火力大打折扣，總教練洪慶懷則強調前場增加了不少本土年輕好手，會給他們更多機會，外援主要放在後防。

航源上季共失31球，比前兩名的大同、台電多12球以上，也是未能取得今年亞足聯盃門票的關鍵之一。洪慶懷昨天特別介紹海地後衛阿維斯卡、日本防守中場下野淳兩位新外援，希望新球季強化攻守平衡，問鼎企甲聯賽冠軍。

航源女足去年則在木蘭聯賽6隊中排名第5，總教練徐翊表示今年將以打入前3為目標。不過當家門將廖玟淇因右腳踝韌帶斷裂於去年底開刀，應該無法趕上4月11日開季，預計最快5月復出把關。

航源FC女足隊穿著新球季的訓練服亮相。（李弘斌攝）

輔大競技啦啦隊在寒風細雨中帶來精彩的開場表演。（李弘斌攝）

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