美國經濟衰退可能已經開始，但是否還會每況愈下呢？始於1929年股市崩盤的大蕭條，一直持續到1933年。這使一代人目睹了大規模失業，以及經濟直線下滑。

不過，那次大蕭條重塑了美國。它改變了人們的遷徙方式，並產生了大量新的音樂、藝術和文學。而且，在總統富蘭克林·德拉諾·羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）的領導下，它也促使政府創建了一系列項目，例如失業保險，社保退休金和銀行存款保險。這些措施使得美國很難再重蹈覆轍。

美國之音報導，冠狀病毒由於其不可預測以及前所未有，已經被拿來與大蕭條相提並論，尤其是人們預測失業率上升和經濟產出的下滑可能與1930年代不相上下。

但是，那一天如果真要到來，可能需要在未來幾周內出現令人震驚的數字，比方說數百萬人失業，國內生產總值雙位數下降，而且需要跌幅很深，並持續數年而不是幾個月。

「經濟展望集團」首席全球經濟學家莫爾（Bernard Baumohl）表示：「經濟蕭條沒有具體的定義，但是，就長度和深度而言，本次還是明顯不同。」

例如，在大蕭條時期，美國三年內失業20％，是2007年至2009年大衰退損失份額的四倍。

在大蕭條的四年中，美國近三分之一的產出消失了。儘管一些經濟學家認為，美國4月至6月的年產出可能下降14％或更多，但很少有人認為這種下降趨勢會一直持續下去。

政府支出能起到作用。儘管失業人數激增，但政府計畫發給個人和大大小小的公司的錢也增加了。這類「穩定器」在過去的低迷時期已經被證明是強而有力的。

中央銀行的運作也很重要。當年，美聯準會的政策失誤和未能阻止銀行大量倒閉，無疑進一步助長了大蕭條。

這一次，與2007年一樣，美聯準會和全球央行已經採取行動，把現金注入經濟中，並制定一系列新的項目，來努力限制企業倒閉和失業的持續發生。

越來越多的經濟學家和政策制定者表示，下一步最重要的步驟，是確定美國的公共衛生應對措施。衛生專家說，各州之間的各種隨性限制，以及白宮在動員方面如果動作遲緩，可能會擴大使冠狀病毒的衝擊。

川普總統推動「重啟經濟」的努力很快帶來了風險。根據本週在公共衛生雜誌《柳葉刀》上發表的以中國為重點的研究，過早解除封城令可能會導致第二波傳染。

病毒造成的損失越大，爆發持續的時間越長，對經濟的破壞就越大。美聯儲主席鮑威爾週四表示：「首要任務是控制病毒的傳播，然後恢復經濟活動。」

(中時 )