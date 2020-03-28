新北市三重區26歲黃姓男子，19日自菲律賓入境後本該進行居家檢疫至4月3日，卻在27日晚間9時許偷跑出門，至超商購買優酪乳，事後還隱匿行蹤、不願據實以報，新北市衛生局今依違反傳染病防治法，裁罰黃男20萬元。

新北市衛生局呼籲，為自己也為他人好，居家檢疫民眾於14天檢疫期間不得外出，違者將重罰10萬至100萬元。

(中時 )