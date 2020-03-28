居家檢疫男為買優酪乳跑出門 慘被開罰20萬 21:102020/03/28 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市政府今召開新冠疫情應變會議。（新北市提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區26歲黃姓男子，19日自菲律賓入境後本該進行居家檢疫至4月3日，卻在27日晚間9時許偷跑出門，至超商購買優酪乳，事後還隱匿行蹤、不願據實以報，新北市衛生局今依違反傳染病防治法，裁罰黃男20萬元。 新北市衛生局呼籲，為自己也為他人好，居家檢疫民眾於14天檢疫期間不得外出，違者將重罰10萬至100萬元。 (中時 ) #居家檢疫 #優酪乳新北市 #新北市衛生局 #開罰 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫新手段 屏縣府推平安手環 17:462020/03/24 生活 武漢包機第二批返台112人 今晨宜蘭檢疫所出關 08:562020/03/25 社會 自港返台居家檢疫太悶 嘉義3人出門逛逛各罰30萬元 17:102020/03/25 社會 居家檢疫破4.5萬人 研議檢疫旅館獎勵措施 14:302020/03/26 生活 響應愛心大平台 中嘉新視波、家和及數位天空捐防疫物資 21:522020/03/26 生活 新北環境戲劇競賽初選開跑 角逐全國10萬大獎 15:482020/03/27 生活 隔離檢疫期間的生活起居 醫護笑談檢疫心聲 15:542020/03/27 生活 移工入境檢疫辦法更新 產業類檢疫場所要一人一室 16:002020/03/27 生活 垂直加速器進階 台大創創中心簽下新北市 18:132020/03/27 財經 M-Police成防疫利器 已查獲14檢疫者趴趴走 16:112020/03/28 社會 政治熱門新聞 國民黨誰選2024總統？藍營人士點名兩人 - 政治 罷韓還要繼續嗎？這個民調竟高到嚇人 - 政治 罷韓邁向第三階段 王世堅竟送韓國瑜8字 - 政治 高雄路平又引話題 高雄里長：這就是韓市長的中華路！ - 政治 民調驚人 網：2022台北市長應該就他了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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