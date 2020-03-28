中央氣象局表示，今晚會愈晚愈涼，明(29)日清晨北臺灣低溫僅14-15度，其他地區約16至19度，明天白天水氣減少，各地多雲到晴。

「報天氣-中央氣象局」臉書專頁預報顯示，白天北部及東半部地區高溫約22-24度，中南部高溫仍可達26-29度，日夜溫差大也請注意，另外明天水氣明顯減少，降雨趨緩，剩下東半部地區及北部山區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

該專頁指出，穩定天氣將持續到下周二(31)，下周三(1)有另一個鋒面及冷空氣影響，提醒民眾注意保暖。

未來一周天氣概況：

下周一(30)、下周二(31)東北季風減弱，各地氣溫回升，低溫約17-21度，白天高溫約25度左右，中南部地區可達30-31度；此時鋒面位於臺灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部則是多雲到晴的天氣。

下周三(1)鋒面通過，隨後東北季風增強；當鋒面通過時，大氣環境不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲的天氣；當鋒面通過後，降雨稍緩，但迎風面的北部、東半部地區仍有局部雨，其他地區為多雲到晴的天氣；氣溫方面，隨著東北季風帶來涼空氣，入夜後氣溫有下滑趨勢。

下周四(2)至周六(4受)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，另外，華南雲雨區東移造成水氣偏多，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有局部降雨，中南部平地為多雲的天氣。

(中時 )