因為新冠肺炎疫情擴大，口罩已成為民間生活必需品，但隨著政府制定「口罩實名制」政策後，民眾可透過網路、健保藥局2大管道購買。不過有一名爸爸想去藥局幫2位女兒買口罩實卻不小心撲空，正準備轉身提開時，身旁一位女子竟願意免費給他口罩，此善心舉動讓這名爸爸決定分享這則暖文在網路上來好好感謝她。

原PO在臉書社團《我是永和人》上表示，27日去藥局欲幫2名女兒購買口罩，卻遇到藥局售完，意外撲空窘境，當他無奈地轉身回去時，身旁一名女子竟主動跟他說「家中還有口罩」可以跟她買，隨後就坐上機車，請她老公載她回去拿。

本來原PO還在想說是否要用5元跟這名女子購買口罩，沒想到10分鐘後這名女子直接向原PO表示「不需要給她錢」，只說「若身上有發票，捐給創世基金會即可」。這舉動讓原本失落的爸爸不禁感慨「這世上好心人不多了，沒想到還有這麼好心的人」！決定明天都把發票捐贈出去，並表示「那位小姐，謝謝您！」

眾人看到這位小姐的暖心之舉直呼「感動」，表示在這疫情期間，看到了不少人的善心，網友更直呼「永和人最讚啦」！

(中時電子報)