2156更新)屏東4名男子25日相約到霧台鄉霞迭爾山登山，不料卻發生失聯意外，當中鍾姓男子還疑似跌落200公尺深處，警消人員在27日尋獲4人，但不幸的是，失足的鍾男已罹難；而消防隊28日中午前已將遺體搬運下山。

(中時 )