屏東4名失聯登山客尋獲 不幸1人罹難 21:342020/03/28 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2156更新)屏東4名男子25日相約到霧台鄉霞迭爾山登山，不料卻發生失聯意外，當中鍾姓男子還疑似跌落200公尺深處，警消人員在27日尋獲4人，但不幸的是，失足的鍾男已罹難；而消防隊28日中午前已將遺體搬運下山。 (中時 ) #罹難 #男子 #失聯 #屏東 #霧台鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 亂填資料 北市公布居家檢疫失聯者「陳冊」 17:022020/03/24 生活 找到了！北市居家檢疫失聯者陳冊 竟是溜去北車網咖打電動 22:062020/03/24 社會 失聯「陳冊」網咖「沒戴口罩」畫面曝光！北市府重罰100萬 11:082020/03/25 社會 居家檢疫惡意失聯打網咖 陳冊遭重罰百萬 12:222020/03/25 生活 19歲少女結伴探靈異景點 失聯24年後剩白骨被撈上岸 15:502020/03/25 國際 獨》越南停航印尼班機取消 移工遣送作業停擺 17:202020/03/25 社會 貪吃蚵仔煎 2學生各罰至少10萬 04:102020/03/26 地方新聞 彰化男越南返台失聯 躲友人家遭警逮 11:102020/03/26 社會 居家檢疫罰金破百萬 出門買咖啡10萬元飛了 14:532020/03/26 生活 未繳居家檢疫罰鍰失聯 男遭境管 04:102020/03/28 社會新聞 社會熱門新聞 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 山友相約攀登霧頭山 一人意外墜谷身亡 - 社會 豪放女想念人夫的愛撫 天天要UPUP - 社會 屏東4名失聯登山客尋獲 不幸1人罹難 - 社會 桃園男上夜班 遭隨機持刀刺死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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