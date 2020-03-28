新冠肺炎疫情延燒，就連中研院也失守，有5名員工確診，引起國立台灣大學校方緊張，「超前部署」暫停學生與中研院交流，卻遭指揮中心監測應變官莊人祥以「不以為然」回應，為此台大罕見在昨天(27日)晚間11點於臉書PO文砲轟疾管署不允許中研院公布確診者足跡，對此身兼指揮中心召集人與台大副校長的張上淳也在說明會上回「各方的認知上有所落差」。

張上淳表示，莊人祥的回應是自己透過媒體才知道，台大聲明也是事後才知道，他並沒有參與。他自己事後了解，覺得應該是莊人祥接受媒體訪問時，認為中研院已經公布相當資訊給外界，而台大部分則是由於與中研院交流非常密切，許多中研院人是平日也都在台大作業，但窗口方面確實沒有得到足夠資訊，以致於台大覺得暫停交流比較安全，因此應該是認知跟溝通上出現落差。

陳時中也表示，機關之間因為認知不同，導致溝通落差產生誤解，相當不必要，應該要密切合作，才會對疫情控制有幫助。

(中時電子報)