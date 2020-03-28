持刀刺死工讀生 自首男遭收押未禁見 21:472020/03/28 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園地院法官裁定蘇姓凶嫌收押未禁見。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 35歲蘇姓男子持刀刺死19歲劉姓工讀生，桃檢複訊後向法院聲請羈押，桃園地院法官晚間8點多召開羈押庭，訊後以蘇男涉犯殺人重罪，且沒有固定住居所、家人均無法聯絡，有逃亡之虞，且又是隨機犯強盜罪，有事實認為有反覆實施同一犯罪之虞，裁定羈押，但沒有禁見。 19歲劉姓男子28日凌晨走路前往網咖上班，在網咖附近超商埋伏近1小時的35歲蘇姓男子，竟趁隙持水果刀一刀刺往劉的心臟斃命，蘇嫌還回到店內換上乾淨衣物才向警方投案。 小孫子無故遭刺死 嬤斷腸泣：來生再續祖孫緣 (中時 ) #羈押 #男子 #網咖 #工讀生 #19歲 也許您會感興趣 推薦閱讀 居家檢疫惡意失聯打網咖 陳冊遭重罰百萬 12:222020/03/25 生活 陳冊落跑打4天網咖 北市府怒罰百萬送他去治療 13:592020/03/25 生活 隔離落跑男「陳冊」 花490元包檯玩整天 13:232020/03/25 社會 19歲少女結伴探靈異景點 失聯24年後剩白骨被撈上岸 15:502020/03/25 國際 陳冊新冠疫區返台抗檢泡網咖 業者無辜停業消毒 16:452020/03/25 社會 新竹縣消防局副局長陳中振涉貪 遭羈押禁見 12:412020/03/27 社會 「沒有才能」平均19歲 自爆初體驗嗑B群「嗨整夜睡不著」 15:532020/03/27 娛樂 19歲男網咖上班途中遭刺死 嫌犯竟是店內熟客 09:372020/03/28 社會 啃老族疑缺錢花用 持刀刺死網咖員工 11:282020/03/28 社會 持刀刺死工讀生 男強盜殺人罪聲押 17:242020/03/28 社會 社會熱門新聞 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 山友相約攀登霧頭山 一人意外墜谷身亡 - 社會 豪放女想念人夫的愛撫 天天要UPUP - 社會 屏東4名失聯登山客尋獲 不幸1人罹難 - 社會 桃園男上夜班 遭隨機持刀刺死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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