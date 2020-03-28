35歲蘇姓男子持刀刺死19歲劉姓工讀生，桃檢複訊後向法院聲請羈押，桃園地院法官晚間8點多召開羈押庭，訊後以蘇男涉犯殺人重罪，且沒有固定住居所、家人均無法聯絡，有逃亡之虞，且又是隨機犯強盜罪，有事實認為有反覆實施同一犯罪之虞，裁定羈押，但沒有禁見。

19歲劉姓男子28日凌晨走路前往網咖上班，在網咖附近超商埋伏近1小時的35歲蘇姓男子，竟趁隙持水果刀一刀刺往劉的心臟斃命，蘇嫌還回到店內換上乾淨衣物才向警方投案。

(中時 )