新北市長侯友宜力拚市政的作法，成為國民黨2024總統大選黑馬。台北市議員、國民黨革命實踐研究院副院長游淑慧表示，侯「力拚市政」的模式成功了，他民調很高，也因為不講政治，民進黨就無從攻擊，因此國民黨現在要做的事就是去向他學習。

游淑慧接受香港媒體《中評社》專訪時表示，侯友宜長年擔任公務員，是「非國民黨典型政治人物，理解人民厭煩過去20多年來陷入藍綠惡鬥的情況，所以侯沒那麼國民黨、沒那麼愛講藍綠問題、沒那麼愛批民進黨。

游淑慧指出、侯友宜模式就跟韓國瑜2018年在選高雄市長一樣，當時韓只講愛與包容、不批民進黨籍前高雄市長陳菊，所以獲得高雄市包括淺綠民眾的支持，覺得韓說話算實在，只告訴我們要做什麼，不會一直說綠營很爛，只是後來韓國瑜成為總統候選人，必須走入藍綠對決，情況才改變。

侯友宜在市長這個角色，只談市政、政策就可以有影響力，因此侯力拚市政的路線好像成功了、民調很高，可以得到比較多中性選民的認同，國民黨要做的事就是去學習。因為不講政治，民進黨就無從以政治手段貼標籤攻擊。侯友宜是成功的典範，國民黨也要思考要不要變成「專業政黨」，讓民進黨想用政治手段扣親中帽子時，就無從扣起。

(中時電子報)