為展現接地氣，國民黨主席江啟臣日前拋不分區立委需要認養責任區，國民黨將於下週一邀集不分區立委坐下來討論，屆時有望拍板定案，不少不分區立委對責任區「心有所屬」，不過還是尊重黨中央的規畫。

國民黨目前在宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、基隆市、嘉義市、高雄市、台南市，雖部分縣市有縣市首長與議長，但缺乏立委插旗。黨主席江啟臣日前要求組發會盡速規畫協調沒有區域立委的縣市，由不分區立委進行責任區認養，落實國民黨「以民為主」的核心價值。

國民黨將於下週一邀請所有不分區立委討論，由於部分不分區立委扎根地方多年，已對特定縣市「心有所屬」。

前雲林水利會長、藍委林文瑞說，他已在雲林縣的山、海線設立服務處，未來就看黨中央的安排，若雲林不夠，要安排他認養彰化，這也可以討論。

藍委廖婉汝曾在吳敦義領導黨中央時期，擔任屏東縣黨部主委，她對屏東縣「胸有成竹」，她說，聽說黨中央有意把高屏劃分同一責任區，她都將全力配合，也有聽聞委請地方資深大老來協助。

回鍋擔任嘉義縣立委的翁重鈞說，自己當然就負責嘉義縣，也有和台南市議員蔡育輝共同設置服務處，前高雄立委侯彩鳳、黃昭順先前也請他幫忙，他都願意配合。

新科藍委溫玉霞說，本身是嘉義人，期盼能服務鄉親，但尊重黨中央的決定。另名新科藍委陳以信表示，先前已和前黨主席洪秀柱在台南設立服務處，現在大概每半個月回台南一趟，全力配合黨的規劃，只要能力所及，都會全力以赴。

(中時 )