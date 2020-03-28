各國為遏阻新冠病毒疫情擴散所採取的防疫措施，讓經濟活動陷入停頓，經濟合作發展組織（OECD）27日警告，美國和其他已開發經濟體的經濟產出，恐因此短少四分之一。

OECD向參與視訊會議的20國集團（G20）領導人提出報告，OECD經濟學家就關店及命令民眾禁足在家等防疫措施，對各產業領域造成的衝擊進行評估。

照OECD估算，餐廳、汽車製造商等最直接受封鎖行動影響的經濟活動，占了大多數已開發經濟體總產出的30％到40％。一旦這些產業的經濟活動限縮，已開發經濟體的產出，恐怕會比平常水準下滑20％至25％。

倘若禁足、關店等防疫措施持續長達3個月，OECD預估已開發經濟體的年度總產出將少掉6％。拿美國來說，在新冠疫情爆發前，原本看好今年經濟成長率尚有2％，OECD估計美國今年GDP負成長4％。

OECD秘書長古里亞（Angel Gurria）在報告中提到，該機構的分析證明採取更積極行動的迫切性，亟需各國政府協同合作，幫一般大眾與民間產業保住生機，待此公衛危機過去後能恢復元氣。

上周國際貨幣基金（IMF）也針對全球經濟示警，新冠疫情大流行會害今年全球經濟步入衰退，而且嚴重程度更勝2008～2009年全球金融危機當時，好消息是明年景氣可望回溫復甦。 針對多國已擴大財政支出，來支撐衛生體系及保護受創的企業和勞工，央行也紛紛採取擴大寬鬆貨幣政策，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示歡迎肯定。

在3月之初，喬治艾娃即警告2020年的全球成長率，恐不及2019年的2.9％，但當時預期還不至於墜入衰退深淵。去年受貿易戰拖累，全球成長率寫下2009年來新低。

(工商 )