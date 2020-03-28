新冠肺炎疫情重創經濟，升高黃金的避險魅力，國際金價27日雖小跌作收，但上周全周漲幅創2008年來新高。白金、鈀金等其他貴金屬在供給疑慮籠罩下，單周漲幅也同創歷史高點。

倫敦現貨黃金27日下跌1％，來到每盎司1,613.02美元，但周線創2008年來最大漲幅。紐約4月交割黃金期貨上周五收跌1.6％，報每盎司1,625美元，而據數據金融供應商FactSet資料，此合約周漲9.5％，是2008年9月來最大單周漲幅。

諸多因素帶動金價走堅，將上周漲幅推向新高，除新冠疫情將經濟逼向衰退邊緣，美國上周請領失業救濟人數創新高，聯準會（Fed）祭出空前量化寬鬆措施救市，美國國會通過2.2兆美元振興經濟方案。

渣打銀行貴金屬分析師庫柏（Suki Cooper）報告指出：「封鎖邊境與關店的動作層出不窮，市場在評估這些防疫措施對經濟的影響。政府料將擴大刺激，經濟數據也會走疲之下，金價可望持續堅挺。」

渣打銀行預期，金價在今年第2季的均價，將達每盎司1,725美元。

其他的貴金屬同樣漲翻天。上周五紐約商品交易所（Comex）4月交割白金，漲0.4％收在每盎司740.3美元，周漲將近19％。6月交割鈀金雖收跌1.3％，報每盎司2,196.8美元，周漲幅超過42％。

5月交割白銀收跌1％，報每盎司14.534美元，但單周漲幅逾17％，創1987年4月來新高。

南非和俄羅斯礦區，為了配合防疫暫時關閉，加劇白金等貴金屬供給緊俏的疑慮。

新冠疫情肆虐打亂供給面並推升需求的緣故，全球也鬧起金條荒，出現嚴重短缺，有業者將投資人瘋搶金條，與消費者搶買衛生紙等民生物資相提並論。

全球股匯市因疫情擴散陷入恐慌性殺盤，歐美散戶投資人為保個人資產，轉而大買金銀條或金幣等保值商品。

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