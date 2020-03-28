美國白宮、IBM與其他科技業者近日宣布攜手合作，打算放寬至少16台超級電腦的使用權限，讓符合標準的研究人員能善用該電腦強大運算能力，進而加速研發治療新冠肺炎的疫苗或藥物。

白宮科技政策辦公室（OSTP）22日宣布成立Covid-19高效能運算聯盟（High Performance Computing Consortium），裡頭參與成員個個大有來頭，包括IBM、Alphabet旗下的谷歌雲端事業、亞馬遜雲端運算部門AWS、微軟與能源部旗下國家實驗室等。

自22日起，產官學研究人員便可透過一個網站提交冠狀病毒相關計畫，而來自流行病學與生物學等領域背景的專家將選出一個最具潛力與影響力的計畫，並授與該計畫團隊使用超級電腦資源的權限，希望協助他們發展預測病毒傳播模式的模型，以及加快研發疫苗與藥物的速度。 IBM研究團隊主管吉爾（Dario Gil）表示：「超級電腦在短時間內能處理數量極為龐大的數據。若以人工徒手計算可能得耗費數年之久，若使用傳統緩慢的電腦平台運算則需數月時間。」

美國近來肺炎確診病例攀升，但川普政府提供篩檢試劑與援助醫院資源的速度太慢，遭到不少公衛學者批評「反應慢半拍」。

(工商 )