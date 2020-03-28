世界衛生組織（WHO）與臉書、微軟等科技大廠合作舉行黑客松（hackathon），鼓勵開發者創造帶來社會影響力的軟體方案，旨在解決當前COVID-19（新冠肺炎）疫情挑戰。上周末德國政府即舉辦一場48小時的防疫黑客松，逾800個的創新構想出爐。

由德國政府舉辦對抗新冠肺炎黑客松，吸引4萬多人參加，共同合作找出對抗疫情的創新方法，內容涵蓋購物、育兒、症狀監控等包羅萬象的議題。評審結果於3月29日公布，獲選專案可取得政府資金補助。

4萬多位國際參與者並非像一般的黑客松模式齊聚一堂，而是待在家中進行。

參與者組織團隊後，集思廣益解決疫情帶來的挑戰，包括追蹤、檢測流程、危機溝通、易受感染群體的保護措施以及隔離時期的心理健康等。例如，一個團隊開發出症狀追蹤器程式，可供疑似病例每日輸入症狀，便於衛生機關進行確認，另有團隊打造無須GPS、而是採用機器學習技術的監控隔離者App。

(工商 )