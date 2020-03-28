中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增16例新冠肺炎確診病例，其中有2例本土病例，沒有出國史，感染源仍在調查中。指揮官陳時中表示，其中一名案268從2月28日就出現症狀，因為發病時間比較長，總計接觸者匡列102人，他坦言「這案比較複雜」。

2例本土個案分別是50多歲男性（案268）及30多歲男性（案269），2人都無出國史。陳時中指出，案268從2月28日到3月18日出現咳嗽、喉嚨痛發燒等多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，經治療後症狀改善並於3月23日出院，但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日再次就醫，經醫院採檢通報，於今日確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，案268為50多歲男性，是一名工作室老闆。（圖／中央流行疫情指揮中心直播畫面）

指揮中心發言人莊人祥表示，案268為50多歲男性，是一名工作室老闆，主要待在辦公室裡面，並沒有在外活動，沒有接觸國外廠商，包含發現症狀、住院康復、再次住院總計有出入1診所、2醫院。衛生單位已初步掌握同住家人、職場及就醫接觸者等共102人，將進一步調查案268發病前活動史及暴露史，以釐清感染源。

另外，案269為30多歲男性，工作為內勤人員，莊人祥表示，此案例從3月23日開始陸續出現肌肉痠痛、腹瀉及發燒等症狀曾3次就醫，23日先到診所因為腹瀉被診斷腸胃炎，24日到醫院評估為流感，未快篩直接開立抗病毒藥物，25日到同一醫院就醫見症狀無改善，被通報新冠肺炎採檢確診，其感染源也還在釐清中。

而在這2例之前，國內已經有6例感染源不明個案，包含比較早期的案24、27、34，這3例病況相對嚴重，且有發生群聚感染案件，案34更為國內首起院內感染群聚的指標個案，發病時間推算已超過潛伏期，而案27也於3月21日死亡，至於比較近期的個案則為案100、134、156，其中案156為首起養護機構護理師確診，相關感染源也都還在釐清當中。

(中時電子報)