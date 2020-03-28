日前中研院傳出有5名職員確診新冠肺炎，引起軒然大波，台灣大學考量校內有732人與中研院在過去2周有所接觸，也因此暫停交流，並要求中研院公布確診者足跡，遭疾管署否決，罕見在昨晚(27日)PO臉書槓上中研院與疾管署，卻遭到大批綠營支持者洗版怒罵。

台大在昨晚PO文控訴，為了防範疫情，校方希望進一步索取確診者足跡，以便應對，卻遭中研院已疾管署不允許為由打槍，恐造成校園防疫缺口。台大指出校內學生與教職員工加起來超過3萬人，在疫情緊張時刻應該「料敵從寬，禦敵從嚴」，更針對指揮中心監測應變官莊人祥「不以為然說」反擊：「少部分人士因不理解本校措施的積極性與重要性而率爾批評，本校深表不以為然」。

PO文一出後，隨即有大批綠營支持者留言痛罵：「怎麼不先館校外人士啊」、「一講到上百人教學活動就裝死」、「現在要跟疾管署對幹？看你們雙標到何時」、「給意見還要上來討拍」、「台大的缺口不是中研院，是四面八方的校外人士」、「對這學校的態度感到不以為然」、「垃X雙標學校」，更有網友攻擊校長管中閔：「爺們深表不以為然了」、「管中閔的水準就是這樣？」、「自以為是，管中閔？第一學府不敢恭維！先換校長比較重要」、「管爺好大官威啊」。

但也有網友反駁：「莊人祥可以不以為然，台大不行，只許州官放火不許百姓點燈」、「不就校長顏色錯誤嗎」、「衛福部整天說超前部署，別人超前部署結果被酸」、「中共不公開訊息是隱匿疫情，台灣不公開就好棒棒」。

(中時電子報)