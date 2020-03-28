前國民黨員李正皓。(本報系資料照)

前國民黨員李正皓近來轉行當名嘴，經常在政論節目中發表對新冠疫情看法，未料他在《關鍵時刻》大談馬來西亞疫情狀況，就被認為在扭曲事實、誤導國際對馬來西亞形象，惹火大批大馬網友，紛紛出征節目與李正皓臉書，怒吼：「你欠馬來西亞一個道歉！」

李正皓近日在《關鍵時刻》評論關於馬來西亞疫情狀況引發當地網友不滿，內容包括馬來西亞開始實行宵禁、大馬警方大張旗鼓抓犯人，並擔心被傳染而強制要犯人戴上口罩，還稱醫護人員隨便用塑膠袋製成個人防護用品，大馬因新冠肺炎而病逝的病人遺體太多，無法及時火化，而深夜在路邊隨便埋葬遺體。

李正皓所說內容讓大馬網友越看越火大，暴怒出征節目與李正皓臉書，紛紛打臉李正皓說法「我國死於新冠肺炎的人數少於50人，不存在遺體太多指控；那不是路邊，是馬來人的墓地，馬來人和華人的墓地不一樣，看不出來別亂說。馬來人不可以火葬，所以馬來人死者的遺體都是根據伊波拉病毒的土葬方式來安葬，是世界衛生組織允許，同時棺木也是特別製作的消毒棺木，不會有傳染問題」。

「請注意你的報導，不要為了收視率而亂報導，請問這期間你到過馬來西亞嗎？你根本在扭曲事實，誤導節目觀眾，嚴重影響馬來西亞國際形象！你欠馬來西亞一個道歉！」、「影片所為的路邊葬死者？那是墓場啊！醫院的防疫演習的氧氣桶，被節目報導成一個氧氣桶就是代表死了多少人！」目前製作單位已把節目片段從網路撤下，並發表道歉聲明。

不過李正皓個人的道歉聲明就被認為沒誠意，因為他內文一句「影片內容是印尼的醫院，我口述也是說印尼，沒提到馬來西亞，可能有些大馬的朋友只看到片段的資訊，相信看了完整版就知道氧氣瓶的影片片段跟大馬無關。」再度被大馬網友拿出節目影片截圖打臉，你明明說是馬來西亞！

(中時電子報)