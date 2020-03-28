新北》泰山連環車禍 大貨車衝撞9台等紅燈汽車 22:572020/03/28 中時 吳亮賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大貨車追撞等紅燈的9台汽車。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(28)晚間10時許，泰山區發生一起連環車禍，9台自小客車於楓江路及新五路一段口停等紅燈時，突然一台大貨車從後方撞了上來，造成9台汽車前後追撞，，2名男子因而受困車內，警消人員到場後，於10時42分救出受困2男，所幸均輕微擦傷，且意識清楚、拒絕送醫，詳細事發原因，仍待釐清。 (中時 ) #10 #大貨車 #泰山 #紅燈 #車禍 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫掃蕩越南非法移工趴趴走警逮10名 10:302020/03/25 社會 湖北多地火車票已開售 買到票就可以進站乘車 11:562020/03/25 兩岸 10萬元的蚵仔煎 花蓮留美高中生返台趴趴走嗑小吃挨罰 17:172020/03/25 社會 慘！母載兒停紅燈遭撞 女騎士慘死輪下 21:312020/03/25 社會 母載2女誤撞路邊大貨車 2女童重傷送加護病房 23:092020/03/25 社會 龍邦預告加碼 泰山經營權之爭再起？ 04:102020/03/26 產業．科技 旗山非法填埋廢爐渣終於啟動清理 預計3年內完成 15:202020/03/26 生活 買一送一遜了！六福萬怡這回吃和牛送龍蝦 18:032020/03/26 旅遊 少女心大發 母親節蛋糕超吸睛 22:362020/03/26 旅遊 國際版小米10／10 Pro正式發表 加推小米10 Lite搶攻平價5G市場 23:572020/03/27 科技 社會熱門新聞 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 豪放女想念人夫的愛撫 天天要UPUP - 社會 桃園男上夜班 遭隨機持刀刺死 - 社會 新北》泰山連環車禍 大貨車衝撞9台等紅燈汽車 - 社會 N號房淫魔趙主彬女友 竟是性虐片主角之一 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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