今(28)晚間10時許，泰山區發生一起連環車禍，9台自小客車於楓江路及新五路一段口停等紅燈時，突然一台大貨車從後方撞了上來，造成9台汽車前後追撞，，2名男子因而受困車內，警消人員到場後，於10時42分救出受困2男，所幸均輕微擦傷，且意識清楚、拒絕送醫，詳細事發原因，仍待釐清。

(中時 )