東森談話性節目《關鍵時刻》24日邀時事評論員李正皓描述東南亞疫情，卻引來馬來西亞網友不滿，認為不符事實，要求節目和評論員道歉，該節目單位已將相關影片下架，並發表聲明，還附上該段節目內容逐字稿澄清。

據外媒報導指李正皓在節目提到，馬來西亞開始實行宵禁；大馬警方大張旗鼓抓犯人，為擔心被傳染而強制要犯人戴上口罩；醫護人員隨便用塑膠袋製成個人防護用品；大馬因新冠肺炎而病逝的病人遺體太多，無法及時火化，深夜在路邊隨便埋葬遺體。

東森新聞聲明如下：

「經了解，來賓所述內容皆引述自外媒報導，並非憑空撰述，以下附上該段節目內容逐字稿以及出處說明，對於造成馬來西亞民眾心情不適以及觀感不佳，東森新聞深感抱歉，為免造成各方困擾，目前已將影片已經下架，網友的批評指教我們虛心接受，並將與製作單位共同研討改進。

《關鍵時刻》邀節目一向遵守新聞倫理規範，持平報導、評論新聞內容，未來也將持續自我鞭策，為提供給全球華人觀眾最客觀公正的節目內容而努力。」

李正皓今晚也在臉書澄清說，看到許多馬來西亞的朋友來他臉書留言，疫情很緊張、很容易挑起情緒，他知道大家是因為看到24日節目的片段，認為他引用假訊息，但事實上他每一次公開發言，都希望盡可能精準用詞，如果他的發言讓大馬朋友不舒服，他也願意為大家情緒的不舒服抱歉。

李正皓也說，但是抱歉是最廉價的處理方式，他試著還原當天的完整影片逐字稿，希望能讓大馬的朋友了解他的評論沒有惡意。

以下為李正皓還原當天完整影片的逐字稿：

1.關於馬來西亞案例，我原文原句如下：

「馬來西亞1518例。」

1518例是當天馬來西亞官方公布的數字，我並沒有謊報或是多報。

2.關於醫院氧氣瓶我的原文原句如下：

「再來，印尼的醫院，那個氧氣瓶，我看到真的怵目心驚。」

影片內容是印尼的醫院，我口述也是說印尼，沒提到馬來西亞，可能有些大馬的朋友只看到片段的資訊，相信看了完整版就知道氧氣瓶的影片片段跟大馬無關。

3.關於醫護人員防護資源不足的部分，以下是影片來源：

https://twitter.com/MelGohCNA/status/1241620707311677446…

地點是馬來西亞的吉蘭丹醫院，因為個人的醫護裝備還沒來，吉蘭丹醫院的醫護人員使用垃圾袋作為防護衣。

4.關於土葬我的原文原句如下：

「甚至是馬來西亞路邊，馬來西亞回教國家，我們講過很多，回教國家需要土葬，我們看到這個怎樣，穿著防護衣的醫護人員，就搬著遺體，趁著夜晚，到馬來西亞的路邊去把人埋起來。為什麼？他可能屍體太多，燒也來不及，又或者是他希望依循回教的傳統用土葬，我不知道。」

首先，這個影片是有來源的，並非憑空杜撰，原始影片是馬來西亞的朋友在網路上分享，影片連結如下：

https://twitter.com/jebonlu1/status/1239922582863798272

影片標題用馬來文撰寫：

Pengebumian mangsa Covid-19 yang pertama di Malaysia.

（馬來西亞埋葬第一批Covid-19 患者）

第二，有大馬的朋友說影片中的場景不是路邊，是墓園。我看到影片的當下確實沒有意識到是墓園，因為如果是墓園應該會有墓碑，但畫面中真的看不到墓碑，跟我認知的墓園不太一樣。

也有大馬的朋友跟我說這是比較空曠的墓園，若是這樣，那我誤會了，我願意收回在路邊埋人的話，並且抱歉。

第三，我的原文原句很清楚，我是說趁著夜晚埋人只有兩種可能，一種是屍體太多來不及燒（許多歐洲國家的狀況）；一種是回教傳統要土葬，因為我不確定是哪一種狀況，所以我特別強調「我不知道」是哪種狀況，我並沒有下判斷。

我在媒體前評論的原則是盡可能貼近事實、找出第一手的資訊來源，並且盡可能把資訊完整呈現在觀眾面前，如果確定的部分我會下肯定句；不確定的部分我會說我不確定或是不知道，而在我這段發言中我也謹守了這個尺度。

我也能同理大馬朋友的不舒服，所以我也願意再次為造成大家情緒的不舒服抱歉。最後，我衷心希望包含馬來西亞與世界各國的疫情能夠趨緩，讓世界回到正軌。

(中時電子報)