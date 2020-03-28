2316更新)吳姓男子27日深夜酒駕拒檢，不但高速逃逸，還試圖倒車撞警，從警5年的曾姓警員首當其衝，立即掏槍朝輪胎連開5槍，豈料3槍正好擊中坐在右後座的36歲楊姓女子，緊急送醫仍傷重不治，吳男被依公共危險、妨害公務罪嫌送辦，桃檢複訊後2萬交保。桃檢也立案調查曾警用槍時機，依過失致死罪嫌方向偵辦，晚間無保請回。

檢方調查，吳姓男子飲酒後駕駛自用小客車，後座並搭載楊姓女子，行經桃園市八德區介壽路2段490巷附近，因形跡可疑，員警示意其停車受檢，吳姓男子未停車反加速離去，員警駕駛巡邏車自後追捕，行至巷底T形路口，吳姓男子為求順利右轉逃匿，兩度倒車衝撞巡邏車，員警遂開槍射擊，吳姓男子被逮後測得其吐氣酒精濃度達每公升0.49毫克。

桃園地檢署檢察官以被告身份訊問開槍的曾姓員警，並訊問相關證人、調閱行車紀錄器及監視器，請鑑識小組勘查採證，另將進一步究明被害人死因，以釐清本件有無相關人等涉犯刑責，曾姓員警經檢察官訊畢後請回。

至於吳姓男子所涉酒駕及妨害公務等罪嫌，經檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大，諭知交保2萬元。

桃檢主動聯絡犯罪被害人保護協會桃園分會，由該分會派員與被害人家屬聯繫，並視家屬需求未來將提供各項協助及關懷服務，希望能給予家屬更多的支持與力量，陪伴度過失去親人之痛苦。

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(中時 )