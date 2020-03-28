口罩實名制2.0上路以來，已進入第2輪預購，且第2輪預購速度較上次迅速，已於27日晚間節預購，並從今（28日）豈可開始繳費，有網友就發現，這次網購口罩不但比上次簡單許多，更發現許多新功能，不但開放信用卡繳費，還能一次繳清多人費用，讓他感到超貼心！

原PO在PTT上表示，「小弟今天使用健保快易通付第二波口罩費用發現，居然可以用信用卡支付，而且可以增加其他人的身份證字號付費」，於是原PO就順便幫媽媽及弟弟的口罩預購一起加進去，一次付清，更指出在繳完當下查詢結果馬上顯示「已繳費」，令他感到網購口罩的設計真的一次比一次好。

由於第一波網路預購的付款方式還沒加入信用卡功能，繳費只能透過ATM，且一次只能繳個人的費用；在第2波的預購中，不僅線上刷卡，更能一次幫家人繳費，網友紛紛覺得這次功能的升級「很有感」！

網友指出，「上周雖然可用APP預購，但付款還要連到emask網站，再插健保卡才能在線上透過信用卡繳費；現在在APP內就可操作，直接用信用卡成功付款。」口罩實名制2.0在第二周推出的新功能讓網友讚譽有加，此次預購共有173萬位民眾登記成功，不少民眾已經在期待，下波的預購中又會有什麼功能更進化。

(中時電子報)