新冠肺炎肆虐全球，連歐美國家也深受其害，儘管各國紛紛祭出嚴厲的防疫政策，仍有違規者不顧他人死活，造成社會恐慌。日前一名24歲男子托萊斯自美國返回阿根廷後，未按照規定進行居家隔離，還去參加一場百人的生日派對，5日後發病導致至少11人被傳染。相關單位認定若男子是故意參加派對散播病毒，恐將面臨15年有期徒刑。

根據英國《太陽報》報導，托萊斯（Eric Torales）在3月13日結束美國之旅後，返回阿根廷布宜諾斯艾利斯接到需要接受隔離的通知，然而托萊斯未遵照規定居家隔離，還在14日參加一場至少逾100人的家族慶生派對。

19日托萊斯開始出現呼吸道問題，到醫院篩檢後確診感染新冠肺炎，需立即接受隔離治療。衛生單位了解托萊斯自美國返國後的行程，發現他曾參加百人聚會，立刻針對接觸，且可能感染的11人進行調查與隔離。目前已有11個人確診感染，包含壽星15歲少女，以及2名分別是76歲及79歲的長者。

衛生官員表示，至少還有20人有待觀察，目前正調查托萊斯是否蓄意前往派對散播病毒，若確定是蓄意，他將面臨15年有期徒刑。目前托萊斯被要求交出護照，在出院後除了需前往醫院之外，不得外出。

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(中時電子報)