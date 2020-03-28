新台灣國策智庫基金會25日發布最新民調指出，在不受到疫情影響下，估計投票率為60.5%，有138萬764人投票，其中約77.1%同意，投下同意罷免約106 萬4971票；若受疫情影響，估計整體投票率48.7%， 111 萬134 人會出來投票，同意票也有86 萬6330票。二者均遠高於罷免門檻的同意票超過57萬423票。

接下來6月下旬就要見真章，到底罷韓會不會通過？若通過之後韓國瑜下一步要怎麼走？

根據《風傳媒》夏珍的分析，韓國瑜參選下一屆台北市或桃園市長，勝選的機率不高，因為台北市、桃園市蔡英文都大勝韓國瑜20萬票，短時間要扭轉局面比較困難。

《風傳媒》指出，若罷免成真，韓國瑜無論如何也要扛下高雄市長補選的擔子，若輔選成功，韓國瑜才有下一步可走。若補選又輸，韓國瑜真的只能把這兩年颳起的韓流旋風，當成回憶的一頁。

(中時電子報)