陳家欽詢問目前分局居家檢疫工作現況。(林郁平攝)

陳家欽致贈加菜金慰勉員警辛勞。(林郁平攝)

警政署長陳家欽赴中山分局視察慰勤

警政署長陳家欽28日晚上11點，到北市中山警分局視察警方防疫工作，慰勉員警辛勞，針對日前遭內政部函送爭議，陳家欽表示，自己始終如一，帶領全國警察投入防疫工作、治安維穩工作始終沒有變，現在最重要的是給警方鼓勵打氣。

陳家欽並視察警方居家檢疫、居家隔離者工作，慰問員警辛勞及致贈加菜金，隨後親赴中山二派出所主持勤教。

(中時 )