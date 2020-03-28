赴中山分局視察慰勤 警政署長陳家欽：防疫治安工作始終如一 23:332020/03/28 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署長陳家欽晚間至中山分局視察。(林郁平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳家欽詢問目前分局居家檢疫工作現況。(林郁平攝) 陳家欽致贈加菜金慰勉員警辛勞。(林郁平攝) 警政署長陳家欽赴中山分局視察慰勤 警政署長陳家欽28日晚上11點，到北市中山警分局視察警方防疫工作，慰勉員警辛勞，針對日前遭內政部函送爭議，陳家欽表示，自己始終如一，帶領全國警察投入防疫工作、治安維穩工作始終沒有變，現在最重要的是給警方鼓勵打氣。 陳家欽並視察警方居家檢疫、居家隔離者工作，慰問員警辛勞及致贈加菜金，隨後親赴中山二派出所主持勤教。 (中時 ) #工作 #防疫 #警方 #中山 #治安 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫 竹科大廠帶小廠 01:202020/03/24 產業特刊 交部3.3億補貼客運業購防疫物資 01:202020/03/24 財經焦點 新北幼兒車防疫SOP 3段式量體溫不超過16人 01:202020/03/24 地方新聞 戰疫ing 別急著造神 04:102020/03/27 政治要聞 竹市推線上攻略 防疫資訊一把抓 04:102020/03/27 地方新聞 台南晚上無防疫專車？市府緊急改24小時排班 20:482020/03/27 生活 打1999 竹市府組防疫計程車隊 04:102020/03/28 地方新聞 雲林防疫車隊 超前上路 04:102020/03/28 地方新聞 宣傳防疫 兒童節羅東2000幼園學童獲「防疫包」禮物 11:272020/03/28 生活 員工額外獎金助桃順利推3間防疫旅館 16:392020/03/28 生活 社會熱門新聞 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 豪放女想念人夫的愛撫 天天要UPUP - 社會 桃園男上夜班 遭隨機持刀刺死 - 社會 新北》泰山連環車禍 大貨車衝撞9台等紅燈汽車 - 社會 N號房淫魔趙主彬女友 竟是性虐片主角之一 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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