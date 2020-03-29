防疫期間還是乖乖在家比較實在，免得像這位網友差點人財兩失！有網友在交友軟體約人「買可樂」，沒想到出現一個跟照片完全不同的人赴約，讓他一度想逃，雖然如此他還是硬著頭皮帶了對方去旅館，沒想到因為防疫期間的政策讓他逃過一劫，直呼「鬼門關前走一遭」

一名男網友在《Dcard》分享防疫期間約人「買可樂」卻劫後餘生的經驗，他表示「前幾天在交友軟體上面跟一個女生約跑」沒想到出現一個「跟照片完全不一樣」的人赴約，他硬著頭皮拖著沉重的步伐，帶著對方到旅館櫃檯拿出身分證，沒想到因為防疫期間，開房間需要出示「兩位的證件」，而對方正好沒有帶證件而就此作罷，讓原PO表示「時有種鬼門關前走一遭再回來的感覺」，直呼「真的被防疫救回一條命」

這名網友的行為也引發網友熱議，網友留言「這種時候約跑真的太勇敢了 不知道該叫你勇者還是莽夫」、「或許是那個女生裝沒帶阿 靠腰約到長這樣的趕快裝沒帶證件」

(中時電子報)