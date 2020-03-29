為防疫全球民眾大多都在家裡，國外音樂家、唱片公司等單位，紛紛發起音樂馬拉松接力活動，包括DG唱片邀集旗下鋼琴家發起「世界鋼琴日」，邀請鋼琴家皮耶絲、紀新、揚．利謝茨基、周善祥等人在臉書上接力演奏，其中也包括去年來台的趙成珍、布赫賓德等人，在台灣時間28日晚間10點開始接力演出。
「世界鋼琴日」由皮耶絲打頭陣，留言區湧入粉絲留言簽到，除了感謝音樂家演奏，也說明自己來自何方，虛擬的網路空間，成為溫馨的音樂廳交流現場。趙成珍在演奏前也表示：「這是一個艱難的時刻，但我相信這一切會過去的。」為全球觀眾加油打氣。
紀新表示，「雖然為了防疫，大家都需要保持身體上的距離，但彼此的連結不可少，希望觀眾都可以一起參與，欣賞我們的演奏。」
與此同時，由紐約音樂家所發起的音樂馬拉松活動，已從3月28日清晨6點開始，將持續到29日清晨6點，參與的音樂家包括2019年柴賽大提琴首獎得主馮勇智和台灣小提琴家黃俊文等人，都參與接力演出。
(中時 )
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