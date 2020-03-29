針對日前遭內政部函送爭議，陳家欽（中）表示，自己始終如一，帶領全國警察投入防疫工作。（陳怡誠攝）

針對日前遭內政部函送爭議，陳家欽（見圖）表示，自己始終如一，帶領全國警察投入防疫工作。（陳怡誠攝）

警政署長陳家欽28日晚上11點到北市中山警分局視察警方防疫工作，慰勉員警辛勞，針對日前遭內政部函送爭議，陳家欽受訪表示，自己始終如一，帶領全國警察投入防疫工作、治安維穩工作始終沒有變，現在最重要的是給警方鼓勵打氣。

(中時 )