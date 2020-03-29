擺脫爭議 警政署長陳家欽現身視察 00:092020/03/29 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署長陳家欽（見圖）28日晚上到北市中山警分局慰勉員警辛勞，親自在勤務中心簽到視察警方防疫工作。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對日前遭內政部函送爭議，陳家欽（中）表示，自己始終如一，帶領全國警察投入防疫工作。（陳怡誠攝） 針對日前遭內政部函送爭議，陳家欽（見圖）表示，自己始終如一，帶領全國警察投入防疫工作。（陳怡誠攝） 警政署長陳家欽28日晚上11點到北市中山警分局視察警方防疫工作，慰勉員警辛勞，針對日前遭內政部函送爭議，陳家欽受訪表示，自己始終如一，帶領全國警察投入防疫工作、治安維穩工作始終沒有變，現在最重要的是給警方鼓勵打氣。 (中時 ) #工作 #警方 #署長 #防疫 #警政 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義市「防疫小黃」月薪9萬多 僅2司機願冒風險 18:342020/03/25 社會 竹市防疫消毒大隊 ２周消毒137處 04:102020/03/26 地方新聞 警官人事案 警政署長陳家欽送北檢偵辦 16:062020/03/27 社會 遭內政部政風處移送法辦 警政署長陳家欽：光明磊落、絕無不法 18:332020/03/27 社會 內政部函送陳家欽 北檢打臉退回 19:062020/03/27 社會 台南晚上無防疫專車？市府緊急改24小時排班 20:482020/03/27 生活 打1999 竹市府組防疫計程車隊 04:102020/03/28 地方新聞 雲林防疫車隊 超前上路 04:102020/03/28 地方新聞 宣傳防疫 兒童節羅東2000幼園學童獲「防疫包」禮物 11:272020/03/28 生活 員工額外獎金助桃順利推3間防疫旅館 16:392020/03/28 生活 社會熱門新聞 4年狂X416 北市淫癢濕：沒高潮就搖斷你... - 社會 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 豪放女想念人夫的愛撫 天天要UPUP - 社會 N號房淫魔趙主彬女友 竟是性虐片主角之一 - 社會 桃園男上夜班 遭隨機持刀刺死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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