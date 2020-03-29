新冠肺炎(COVID-19)疫情全球急遽升溫，截至 27 日中午全球確診案例已超過 53 萬。為了有效防疫，多國都開始實施封鎖邊境、推動在家上班、停班停課的政策，降低群聚機會。因此大量人員開始運用遠端工作、上學的潮流襲來，讓許多地區的網路不堪負荷。不僅如此，英國電信監理機構 Ofcom 提出的防疫建議，竟然還有少用微波爐這一點，究竟是為什麼呢？

為了讓民眾在家工作、上學的期間，能夠順利使用網路，多家串流影音平台、遊戲業者都紛紛調降影片品質以及遊戲下載速度，以緩解歐洲、印度等地的網路用量暴增的情況。而要在家中順利上網，勢必被依靠無線網路。英國監管機構 Ofcom 公布在防疫新冠肺炎期間能夠穩定上網的提醒中，就包含在觀看網路影片、視訊通話等情況下，建議不要同時使用微波爐。因為微波爐的電磁波會影響到 Wi-Fi 路由器的訊號。不僅如此，Ofcom 也提到，會受到微波爐電磁波影響的設備還包含：無線電話、寶寶專用網路攝影機、鹵素燈、調光器開關、立體聲喇叭還有電腦的喇叭、電視以及螢幕等。

這是由於微波(Microwave，指波長介於紅外線和無線電波之間的電磁波)也是一種電磁波，而這在微波爐、無線電設備、雷達科技、感測器系統中都被廣泛運用。而在技術領域協定使用的四個頻率分別為800MHz、2.45GHz、5.8GHz和13GHz。微波爐的則是使用2.45GHz。當前主流的 802.11 b/g 的 Wi-Fi 版本工作頻率就正好是 2.4GHz，因此容易受到微波爐的干擾。部分較為高階的雙頻路由器則同時支援 2.4GHz 以及 5GHz，這些設備受到微波爐的干擾就會比較小。

除了提醒在使用特定設備時，要減少使用微波爐，才不會被干擾，Ofcom 也提醒最好將無線路由器放在桌上，而非地上。並且由於英國地區在家工作人數眾多的緣故，建議有需要打電話溝通時，也可以分流撥打市內電話或是透過網路電話(Wi-Fi call)，以降低電信網路的負荷。

雖然台灣目前還不到要封城、全面在家工作、在家上學的地步，但若經常有在家使用無線網路觀賞串流影片的需求，或是原本工作就可以在家完成的族群，多多參考這類建議，也不失為一個提升生活品質的好方法。

(中時電子報)