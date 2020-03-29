武肺疫情重創全球金融市場，但也是基金經理人展現操盤功力的最佳舞台。

今年抱走三座金鑽獎的操盤團隊，從年節期間就不斷沙盤推演、啟動應變。

而每一檔獲得肯定的基金，背後的掌舵者與團隊又有什麼贏家祕訣？

在紛亂動盪的市場中，本刊將陸續介紹金鑽得主的投資智慧。

贏家心法》 漲時多賺、跌時穩守 安聯台股團隊 金鑽級投資應變全攻略

「今年農曆年間，中國（新冠病毒）疫情大爆發，我們的投資團隊，放假也沒有閒著。」安聯台灣大壩基金經理人、同時也是國內基金投資管理部主管的蕭惠中回憶，「第一時間我們就發動研究員、基金經理人，透過各種管道蒐集資料。」

１月２９日大年初五，台股新春開紅盤的前一天，下午，大夥兒在辦公室集合，提前擬定作戰策略。「當時資深基金經理人，就已搬出SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間的各種相關圖表，進行不同版本的沙盤推演。」曾被英國基金專業媒體Citywire評選為「全球Top ３０女性基金經理人」的蕭惠中，不但自己的操作績效突出，也是擅長將研究團隊戰力極大化的領導者。

「在我們團隊裡頭，不管資歷深淺，都可以、也必須盡量表達意見，這是最有價值的企業文化。一個不願提出問題或異議的團隊，就不可能激盪出更好的投資決策。」蕭惠中舉例，去年逮到的鍵盤相關大飆股，就是不同路線的研究員分頭透過供應鏈的爬梳確認，挖掘到迷人的投資機會。

這個團隊有多強？在台北金融研究發展基金會主辦的２０２０年傑出基金金鑽獎中，４個台股基金獎項共有５位得獎者，安聯就拿下３座獎盃。其中，競爭最激烈的一般類股基金獎有２位贏家，皆由安聯包辦，分別是安聯台灣大壩基金及台灣智慧基金；此外，安聯台灣科技基金則奪下科技類股基金獎。

在２０１９年，台灣大壩、台灣智慧、台灣科技等３檔基金，分別繳出５３％、６９％、５６％的報酬率，遠勝同期大盤的２３％漲幅。能有如此表現，自然代表３檔基金都能透過主動操作，充分掌握高波動個股的上漲機會；而在農曆年後，台股遭到武肺疫情重擊下，這樣的投資特質，理論上也應該會比大盤跌幅來得更加慘烈，但自農曆年後統計至３月２０日，三檔基金跌幅均僅較大盤多了７個百分點以內。

去年至今「漲時多賺、跌時穩守」的成績，或許，就與這個團隊的金鑽級快速應變有關。

「在疫情變化的每個階段，我們都盡量在第一時間就做出應變與調整。」蕭惠中回憶，２月１０日中國開始陸續復工，她率先調節的，就是科技上游的原物料股，比方被動元件族群。

當她觀察到「市場需求腳步其實跟不上報價上升速度」時，很快就意識到苗頭不對，「在團隊討論時，我就提出了應該紀律減碼的警訊。」因此，當時相關概念股雖曾逆勢衝一波，蕭惠中反而開始減少持股，一定程度避開了相關族群的隨後跳水崩跌。

《今周刊》(第1214期)

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(中時電子報)