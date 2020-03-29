3月23日，伊朗公布官方統計：COVID-19（以下通稱武漢肺炎）死亡人數超過1800人。衛生部更擔心的是，3月21日才是大爆發的起點，光是首都德黑蘭最多就可能有四成居民染病！

主要原因是，從那一天起為期4天是伊朗的傳統新年（Nowruz）假期，當地人也有類似台灣拜年、走春的習俗；非正式的新年延續到第13天才算「過完年」。由於伊朗人忌諱13是個不祥數字，那一天特別會動員全家出遊踏青，遠離疾厄。

當地傳染病研究中心負責人馬達尼（Masoud Mardani）曾示警：如果民眾執意要集會，兩週內染病率將衝上30％至40％，就算依一般認定的致死率2％推估，單一城市就有5萬人至7萬人喪生，遠超過全球總和。

全球最多政客染病

官員捍衛數據隔天宣布中標

這道警告是在3月5日發出，但過了2週，數字反映的事實是，伊朗人沒有聽進去。不僅如此，打從2月19日出現第一例就是死亡案例以來，伊朗領導人自打嘴巴的荒謬戲碼、造假數據已經多到讓全世界媒體看不下去。

最烏龍的一幕是2月24日，衛生部副部長哈里奇（Iraj Harirchi）在電視鏡頭前公開強調，武漢肺炎殺傷力比流感小，一般人不需要戴口罩。他為了捍衛官方公布的死亡人數真實性，不惜亮出「引咎辭職」的底牌。結果，隔天他直播公告周知：「我中標了。」

從他開始，3週內超過30名的政治人物一一病倒，最高層級還到了第一副總統，再創一項全球最多官員染病國家的紀錄。

有鑑於此，外媒不禁懷疑，如果連最該有警覺性的國家領導階層都這麼輕忽、甚至打壓疫情，人民怎麼可能會有自保意識？

爆第一例已是死亡案例

李文亮事件翻版，一路失控

通訊社法新社（AFP）開第一槍。第一例出現後一週內，伊朗網路警察約談上百名網路用戶，25日正式逮捕24名造謠分子、暫時拘捕118人。負責人馬吉德（Vahid Majid）還公開警告：「警方正在監視所有打擾公眾、引起社會關注的網路新聞。」就是要媒體噤聲。

從中國的經驗來看，消音就是疫情失控的第一步。

國際公衛專家即刻動手試算，以求貼近真相。加拿大多倫多大學（University of Toronto）流行病學家圖特（Ashleigh Tuite）蒐集加拿大、黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國等伊朗境外輸入的病例，加計與這些國家之間的航班數量，粗估當地的感染人數可能更接近18300人。這還是統計至2月底而已。

「政府沒有把所有事情彙整起來看，」圖特解釋，「從染病到死亡會拖上好幾天，但如果發現第一例時就是已經死亡案例，情況就很危急了。光憑這一點，我們就認為伊朗國內的案例肯定遠高於此。」

宗教凌駕政治

信徒聚集祈禱助燃疫情

法國國際廣播電台（RFI）說，官方單位無權干涉宗教事務，可以下令停工、停課，就是不能停止每週五的大禮拜活動。尤其庫姆是伊朗什葉派宗教權力中心，具有宗教、政治和社會地位，教士甚至公開反對衛生部的醫療建議，要大家多多參拜，為病人祈禱，讓他們奇蹟般康復。結果成千上萬信徒聚集在清真寺祈禱，導致感染、死亡人數劇增。

但是，這是個不能說的秘密，醫護人員只能匿名向外媒舉報，醫生被強迫假報死亡證明原因，不能填上「新型冠狀病毒」6個字。庫姆市議員法拉哈尼（Ahmad Amirabadi Farahani）也在社群網站推特控訴，當地兩家醫院只能依規定開立「呼吸衰竭」死因，以便證明政府有努力遏止流行。

不過，伊朗還不僅是要求醫護團隊捏造死因，連治癒率都是虛胖數字。截至3月23日，痊癒人數破8千人，占確診比率逾36％，全世界僅次於中國。不過，對於一個原本單日只能檢疫兩百人的國家來說，疫情爆發1個月竟能治癒這麼多人，頗不尋常。

答案是：目視過關就好。進駐當地支援的中國紅十字會成員轉述，由於伊朗受美國制裁，醫療資源奇缺，就算緊急捐輸也不敷所需，因此伊朗衛生部降低治癒出院標準，只要醫師主觀判斷，患者的呼吸困難、發熱咳嗽臨床症狀已經消失即可出院。相較之下，台灣非得通過3次核酸檢測才過關。

病毒，碰上無知與謊言，為武漢肺炎先後在中國和伊朗創造完美風暴的條件，若說還有哪一個國家也會突然爆雷，專門踢爆北韓內幕的獨立媒體揭密北韓（Korea Exposé）政治編輯波洛維克（Steven Borowiec）說，它就是下一顆未爆彈，原因是，儘管媒體報導已經有3600人被隔離檢疫，官方仍堅持確診數是零。

波洛維克擔憂，北韓是窮國，醫療保健本來就拼拼湊湊，在全面國際制裁的前提下，先進的醫療設備更是付之闕如。全國預計有1100萬人口營養不良，這意味著他們的免疫系統弱不禁風。「一旦北韓爆發疫情，那將是空前災難；更大的悲劇卻是，全世界可能都不知道這裡正在上演悲劇。」

商業周刊1689期

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(中時電子報)