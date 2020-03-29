OPPO在本月6日正式發表Find X2 Pro 5G手機，支援120Hz螢幕更新率的表現，還有升級的相機都讓人備受期待。究竟Find X2 Pro有何特色，相機表現如何，透過以下評測一同來了解。

本次評測的是OPPO Find X2 Pro歐規版本，搭載高通Snapdragon 865處理器，支援雙模5G。搭配12GB RAM(LPDDR5)+512GB ROM(UFS 3.0)(台灣引進的版本須等官方宣布)，採用正反雙SIM卡卡槽設計，不支援記憶卡擴充。6.7吋 OLED螢幕，覆蓋康寧第六代大猩猩玻璃，解析度3168x1440、畫素密度513 ppi，螢幕占比 93.1%，螢幕更新率 120Hz，觸控採樣率240Hz。色彩支援P3廣色域顯示、 對比度5000000:1，全域峰值亮度 800尼特(nits)，局部峰值亮度 1200尼特。搭配基於Android 10.0的ColorOS 7.1，支援光感螢幕指紋辨識。在安兔兔評測得到610496分，GeekBench 5單核心、多核心項目各是908分、3257分，性能表現滿亮眼。

OPPO Find X2 Pro在安兔兔評測(左)、GeekBench 5的跑分結果。(手機截圖)

OPPO Find X2 Pro體積是165.2 x 74.4，陶質版厚度約8.8mm，亮橘的環保皮革款式則是9.5mm，兩者重量分別是約 207g (陶瓷)、200g。盒內附有透明保護殼。雖然Find X2 Pro沒有延續原本OPPO Find X的雙軌潛望結構，造型上略略缺少話題跟可看性，但是納入環保皮革的設計，也個人耳目一新的感受，並且帶入了IP68 防塵防水等級，對於手機的保護可說是更到位。

OPPO Find X2 Pro盒內配件。(黃慧雯攝)

OPPO Find X2 Pro採用開孔螢幕(在左上角)。(黃慧雯攝)

OPPO Find X2 Pro採用雙面SIM卡設計，不支援記憶卡。(黃慧雯攝)

OPPO Find X2 Pro支援光感螢幕指紋辨識。(黃慧雯攝)

OPPO Find X2 Pro四周細部照片，無3.5mm耳機孔。上下側微微保留了先前的月牙灣設計，持握手機左右側的時候，能讓音效表現更好。(黃慧雯攝)

Find X2 Pro前相機為f/2.4 3200萬畫素鏡頭(5P鏡頭)，支援AI智慧美顏、智慧補光模式、夜景演算，採用反差對焦(CDAF) + 相位對焦(PDAF) + 雷射對焦(LAF)，拍攝影像支援OIS 光學防手震與 EIS電子防手震。

主鏡頭則是超感變焦三鏡頭系統，f/1.7 4800萬畫素主鏡頭(Sony IMX689 感光元件、1/1.4吋超大感光面積)，支援全畫素全向對焦、雙原生ISO、12-bit 圖像採集技術，支援超高畫質夜景 3.0、Live HDR 影片拍攝以及超級錄影防手震。f/2.2的4800萬畫素超廣角鏡頭(Sony IMX586 感光元件，1/2吋感光面積)，是6P鏡頭、視野120°，同時支援3cm微距、超高畫質夜景 3.0、極致錄影防手震。f/3.0的1300 萬畫素潛望式長焦鏡頭則是5P 鏡頭，支援第二代 10倍混合光學變焦，最高 60 倍數位變焦、超高畫質夜景 3.0。Find X2所拍攝的影音內容，可透過內建的「Soloop即錄」智慧剪輯軟體，讓非專業玩家也能輕鬆剪出精彩。

OPPO Find X2 Pro 1x與10x變焦照片。(黃慧雯攝)

OPPO Find X2 Pro(左)與iPhone 11 Pro日拍對照(第1組)。(黃慧雯攝)

OPPO Find X2 Pro(左)與iPhone 11 Pro日拍對照(第2組)。(黃慧雯攝)

OPPO Find X2 Pro(左)與iPhone 11 Pro日拍對照(第3組)。(黃慧雯攝)

OPPO Find X2 Pro(左)與iPhone 11 Pro日拍對照(第4組/近距離)。(黃慧雯攝)

OPPO Find X2 Pro(左)與iPhone 11 Pro夜拍對照(第1組)。(黃慧雯攝)

OPPO Find X2 Pro(左)與iPhone 11 Pro夜拍對照(第2組)。(黃慧雯攝)

OPPO Find X2 Pro(左)與iPhone 11 Pro夜拍對照(第3組)。(黃慧雯攝)

若對比OPPO Find X2 Pro以及iPhone 11 Pro Max在日夜拍上的表現，可以發現Find X2 Pro在色彩表現上，有部分照片會略為偏紅，在靠近光源的時候，日夜間都會很容易拍到有眩光的照片，算是初步體驗上略感困擾的地方。但是以10倍混合變焦的表現上，十分出色。

Find X2 Pro電池電量 4260mAh，支援SuperVOOC 2.0超級閃充，充電功率達到 65W。一打開包裝盒肯定會被體積超大的65W充電器震驚到。X2 Pro僅10分鐘就可充滿40%，38分鐘內即可完全充滿電量。連線功能上支援藍牙5.1、Wi-Fi 6，採用USB Type-C連接埠，支援OTG以及NFC。

在支援120Hz螢幕更新率的前提下，OPPO連帶推出了O1超感畫質引擎，內建獨立顯示優化晶片，Motion Clear影片動態插幀和HDR影片畫質強化技術可為120Hz超感螢幕打造更好的畫質顯示，前者可將30幀以下的線上影音、體育直播內容升級為60甚至120幀，後者針對影片內容可即時增強HDR 效果，一樣的影片透過Find X2 Pro來欣賞，畫質與觀影感受能更出色。

Find X2系列內建AI全自動護眼系統，透過前後兩顆色彩感光元件，自動感測環境光源並調整螢幕色溫和亮度，並支援全局低藍光和類DC調光，有效降低有害藍光輻射。X2系列也搭載了大功率的雙立體聲喇叭，底部喇叭振幅高達0.65mm，並採用全灌裝技術實現等效0.9cc超大音，支持杜比全景聲，可智慧配對音樂、電影、遊戲等場景。

在提升至120Hz螢幕更新率的條件下，不僅體驗遊戲、觀賞影片、上網都覺得畫面很流暢，連使用光感螢幕指紋辨識(螢幕指紋解鎖)也分外覺得螢幕響應十分迅速，給人耳目一新的感受。

(中時電子報)