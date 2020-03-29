OPPO在本月6日正式發表Find X2 Pro 5G手機，支援120Hz螢幕更新率的表現，還有升級的相機都讓人備受期待。究竟Find X2 Pro有何特色，相機表現如何，透過以下評測一同來了解。
本次評測的是OPPO Find X2 Pro歐規版本，搭載高通Snapdragon 865處理器，支援雙模5G。搭配12GB RAM(LPDDR5)+512GB ROM(UFS 3.0)(台灣引進的版本須等官方宣布)，採用正反雙SIM卡卡槽設計，不支援記憶卡擴充。6.7吋 OLED螢幕，覆蓋康寧第六代大猩猩玻璃，解析度3168x1440、畫素密度513 ppi，螢幕占比 93.1%，螢幕更新率 120Hz，觸控採樣率240Hz。色彩支援P3廣色域顯示、 對比度5000000:1，全域峰值亮度 800尼特(nits)，局部峰值亮度 1200尼特。搭配基於Android 10.0的ColorOS 7.1，支援光感螢幕指紋辨識。在安兔兔評測得到610496分，GeekBench 5單核心、多核心項目各是908分、3257分，性能表現滿亮眼。
OPPO Find X2 Pro體積是165.2 x 74.4，陶質版厚度約8.8mm，亮橘的環保皮革款式則是9.5mm，兩者重量分別是約 207g (陶瓷)、200g。盒內附有透明保護殼。雖然Find X2 Pro沒有延續原本OPPO Find X的雙軌潛望結構，造型上略略缺少話題跟可看性，但是納入環保皮革的設計，也個人耳目一新的感受，並且帶入了IP68 防塵防水等級，對於手機的保護可說是更到位。
Find X2 Pro前相機為f/2.4 3200萬畫素鏡頭(5P鏡頭)，支援AI智慧美顏、智慧補光模式、夜景演算，採用反差對焦(CDAF) + 相位對焦(PDAF) + 雷射對焦(LAF)，拍攝影像支援OIS 光學防手震與 EIS電子防手震。
主鏡頭則是超感變焦三鏡頭系統，f/1.7 4800萬畫素主鏡頭(Sony IMX689 感光元件、1/1.4吋超大感光面積)，支援全畫素全向對焦、雙原生ISO、12-bit 圖像採集技術，支援超高畫質夜景 3.0、Live HDR 影片拍攝以及超級錄影防手震。f/2.2的4800萬畫素超廣角鏡頭(Sony IMX586 感光元件，1/2吋感光面積)，是6P鏡頭、視野120°，同時支援3cm微距、超高畫質夜景 3.0、極致錄影防手震。f/3.0的1300 萬畫素潛望式長焦鏡頭則是5P 鏡頭，支援第二代 10倍混合光學變焦，最高 60 倍數位變焦、超高畫質夜景 3.0。Find X2所拍攝的影音內容，可透過內建的「Soloop即錄」智慧剪輯軟體，讓非專業玩家也能輕鬆剪出精彩。
若對比OPPO Find X2 Pro以及iPhone 11 Pro Max在日夜拍上的表現，可以發現Find X2 Pro在色彩表現上，有部分照片會略為偏紅，在靠近光源的時候，日夜間都會很容易拍到有眩光的照片，算是初步體驗上略感困擾的地方。但是以10倍混合變焦的表現上，十分出色。
Find X2 Pro電池電量 4260mAh，支援SuperVOOC 2.0超級閃充，充電功率達到 65W。一打開包裝盒肯定會被體積超大的65W充電器震驚到。X2 Pro僅10分鐘就可充滿40%，38分鐘內即可完全充滿電量。連線功能上支援藍牙5.1、Wi-Fi 6，採用USB Type-C連接埠，支援OTG以及NFC。
在支援120Hz螢幕更新率的前提下，OPPO連帶推出了O1超感畫質引擎，內建獨立顯示優化晶片，Motion Clear影片動態插幀和HDR影片畫質強化技術可為120Hz超感螢幕打造更好的畫質顯示，前者可將30幀以下的線上影音、體育直播內容升級為60甚至120幀，後者針對影片內容可即時增強HDR 效果，一樣的影片透過Find X2 Pro來欣賞，畫質與觀影感受能更出色。
Find X2系列內建AI全自動護眼系統，透過前後兩顆色彩感光元件，自動感測環境光源並調整螢幕色溫和亮度，並支援全局低藍光和類DC調光，有效降低有害藍光輻射。X2系列也搭載了大功率的雙立體聲喇叭，底部喇叭振幅高達0.65mm，並採用全灌裝技術實現等效0.9cc超大音，支持杜比全景聲，可智慧配對音樂、電影、遊戲等場景。
在提升至120Hz螢幕更新率的條件下，不僅體驗遊戲、觀賞影片、上網都覺得畫面很流暢，連使用光感螢幕指紋辨識(螢幕指紋解鎖)也分外覺得螢幕響應十分迅速，給人耳目一新的感受。
(中時電子報)
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